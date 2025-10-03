Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов

Синоптик поделилась прогнозом погоды на 4 и 5 октября.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных

В каких областях может выпасть дождь

Погода в Украине на выходных, 4-5 октября, будет неоднородной по всей территории страны. Холоднее всего будет на западе, а теплее всего - на востоке и юго-востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, распределение температуры в Украине будет следующим:

в западных областях в пределах +9...+12 градусов;

в северных областях +12...+14;

в центральных областях +12...+18;

в южной части +15...+19, в Крыму до +20;

в восточных областях +15...+18 градусов.

Температура в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко добавила, что в субботу дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков.

Погода 4 октября / фото: meteoprog

В то же время, в воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части.

Погода 5 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в течение выходных будет преимущественно без осадков, но вечером в субботу возможен небольшой дождь.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Ждать ли украинцам потепления

Народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что первая половина октября в Украине пройдет с дождями, но с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 3 октября будет прохладной, но сухой. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в западных и северных областях.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в дальнейшем в Украине будет не очень холодно, предполагаются сдержанные +10...+13 градусов.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в течение этой недели в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

