Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов

Погода в Украине на выходных, 4-5 октября, будет неоднородной по всей территории страны. Холоднее всего будет на западе, а теплее всего - на востоке и юго-востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, распределение температуры в Украине будет следующим:
- в западных областях в пределах +9...+12 градусов;
- в северных областях +12...+14;
- в центральных областях +12...+18;
- в южной части +15...+19, в Крыму до +20;
- в восточных областях +15...+18 градусов.
Диденко добавила, что в субботу дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков.
В то же время, в воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части.
Погода в Киеве
В Киеве в течение выходных будет преимущественно без осадков, но вечером в субботу возможен небольшой дождь.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.
Ждать ли украинцам потепления
Народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что первая половина октября в Украине пройдет с дождями, но с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 3 октября будет прохладной, но сухой. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в западных и северных областях.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в дальнейшем в Украине будет не очень холодно, предполагаются сдержанные +10...+13 градусов.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в течение этой недели в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.
