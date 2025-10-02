Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

Национальный банк Украины второй раз подряд повысил официальный курс доллара, евро и злотого.

https://glavred.info/economics/kurs-dollara-i-evro-rezko-podnyalsya-skolko-budet-stoit-valyuta-3-oktyabrya-10703303.html Ссылка скопирована

Курс валют на 3 октября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 3 октября

На сколько подорожал евро

Каким будет курс злотого 3 октября

Национальный банк Украины второй раз подряд повысил официальный курс доллара к гривне на пятницу, 3 октября. В то же время подорожала и европейская валюта с польским злотым. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 3 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,28 гривни за доллар. Это означает, что гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

видео дня

Также гривня потеряла позиции относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 3 октября составляет 48,50 гривни за один евро, что на 13 копеек больше, чем накануне.

На наличном рынке валютные колебания ощутимы несколько сильнее. Доллар подорожал до 41,50 грн, а евро - до 48,85 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:30 котировки гривны к доллару США зафиксировались на уровне 41,13-41,16 грн/долл., а к евро - 48,30-48,32 грн/евро.

Курс злотого на 3 октября

Также национальная валюта Украины несколько ослабла относительно польского злотого. Так, на 2 октября официальный курс составлял 11,36 грн за 1 злотый, а на 3 октября курс вырос до 11,39 грн за злотый.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара - проноз эксперта

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в Украине со временем может вырасти до 44 грн за доллар. По его словам, сейчас Национальный банк эффективно сдерживает валюту вблизи уровня 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривна может постепенно терять позиции.

"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - подчеркнул Шевчишин.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 2 октября 2025 года Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого. Доллар установлен на 41,22 грн (+8 коп.), евро - 48,37 грн (+7 коп.), злотый - 11,36 грн (+5 коп.).

Также в начале октября ситуация на валютном рынке Украины будет спокойной, подобной сентябрьской, прогнозирует директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Доллар ожидается в пределах 41,2-41,65 грн, а евро - 47,5-49 грн.

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил, что курс доллара в Украине зависит не столько от завершения войны, сколько от продолжения финансирования государственного бюджета международными партнерами и начала восстановления украинских городов.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред