Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

Национальный банк Украины второй раз подряд повысил официальный курс доллара к гривне на пятницу, 3 октября. В то же время подорожала и европейская валюта с польским злотым. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На пятницу, 3 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,28 гривни за доллар. Это означает, что гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Также гривня потеряла позиции относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 3 октября составляет 48,50 гривни за один евро, что на 13 копеек больше, чем накануне.
На наличном рынке валютные колебания ощутимы несколько сильнее. Доллар подорожал до 41,50 грн, а евро - до 48,85 грн.
На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:30 котировки гривны к доллару США зафиксировались на уровне 41,13-41,16 грн/долл., а к евро - 48,30-48,32 грн/евро.
Курс злотого на 3 октября
Также национальная валюта Украины несколько ослабла относительно польского злотого. Так, на 2 октября официальный курс составлял 11,36 грн за 1 злотый, а на 3 октября курс вырос до 11,39 грн за злотый.
Что будет с курсом доллара - проноз эксперта
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в Украине со временем может вырасти до 44 грн за доллар. По его словам, сейчас Национальный банк эффективно сдерживает валюту вблизи уровня 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривна может постепенно терять позиции.
"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - подчеркнул Шевчишин.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, на 2 октября 2025 года Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого. Доллар установлен на 41,22 грн (+8 коп.), евро - 48,37 грн (+7 коп.), злотый - 11,36 грн (+5 коп.).
Также в начале октября ситуация на валютном рынке Украины будет спокойной, подобной сентябрьской, прогнозирует директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Доллар ожидается в пределах 41,2-41,65 грн, а евро - 47,5-49 грн.
Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил, что курс доллара в Украине зависит не столько от завершения войны, сколько от продолжения финансирования государственного бюджета международными партнерами и начала восстановления украинских городов.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
