Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2025, 22:26
48
НБУ опубликовал официальный курс валют на 2 октября.
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября
Курс валют на 2 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 2 октября
  • На сколько подорожал курс евро
  • Каким будет курс злотого 2 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 2 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 2 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,22 грн/долл., что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,37 грн/евро, что на 7 копеек больше, чем 1 октября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 1 октября:

  • доллар - 41,22/41,25;
  • евро - 48,46/48,48.

Курс злотого на 2 октября

1 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,31 грн/злот. Уже на следующий день курс немного изменится - 11,36. Таким образом гривна незначительно ослабила свои позиции, а злотый вырос на 5 копеек.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:26Экономика
На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:59Война
С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

20:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Последние новости

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

Реклама
20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как реально сэкономить на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

Реклама
19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

Реклама
15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять