Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

Экономический кризис, который создает Трамп - это автоматическое падение нефтяных цен.

Реализация плана Трампа зависит от нескольких факторов / Коллаж: Главред, фото: The White House, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Загородний:

Снижение цен на нефть зависит от многих факторов

Трамп хочет добиться снижения цен на нефть прежде всего не из-за Украины

Нефть подешевеет примерно на 5 долларов

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ключ к окончанию войны в Украине - снижение цен на нефть. Однако это не совсем так. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, цены на нефть зависят как и от ее производителей, то есть ОПЕК, так и других факторов. Например, от того, начнется ли запущенная Трампом рецессия, потому что своими тарифными войнами он фактически запускает экономический кризис.

ОПЕК / Инфографика: Главред

"А экономический кризис - это автоматическое падение нефтяных цен. Кроме того, неизвестно, как закончится история с Венесуэлой. Ведь американцы сейчас активно прессуют Венесуэлу, чтобы она либо допустила больше американских компаний, чтобы они качали нефть, либо Штаты попытаются взять под контроль Венесуэлу. Так что есть очень много факторов, которые могут привести к снижению цен на нефть", - отметил Загородний.

Зачем на самом деле Трампу уничтожение цен на нефть

Эксперт убежден, что прежде всего Трамп заинтересован в снижении цен на нефть из-за реиндустриализации США.

"Вообще, нас не должна интересовать цена на нефть. Нас должно интересовать отсутствие у России возможностей экспортировать нефть в принципе. Поэтому мы должны перебивать российские нефтепроводы, терминалы и тому подобное. В этом случае будет совсем неважно, какая цена на нефть, ведь россияне просто не смогут ее продавать", - добавил он.

Возможно ли уничтожение цен на нефть

Без привязки к ситуации в Украине снижение цен на нефть возможно. Загородний прогнозирует, что при нынешних тенденциях нефть подешевеет еще на 5 долларов.

"Что-то мы контролируем, что-то нет. Мы не контролируем, что скажет Трамп или что сделает Саудовская Аравия, но мы контролируем наши ракеты и дроны, которые летят по российским НПЗ и нефтепроводам", - подытожил эксперт.

Продажа нефти - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп призвал страны снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию закончить войну против Украины.

Ранее сообщалось, что Саудовская компания Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после того, как Евросоюз в июле ввел санкции из-за поддержки НПЗ Россией.

Накануне стало известно, что после усиления давления США на Индию страна вряд ли полностью откажется от российской нефти. А все потому, что в Индии останутся частные компании, которые будут покупать у страны-агрессора России нефть и опять же помогать обходить санкции.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

