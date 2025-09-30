ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

Россия хочет напугать европейцев и уменьшить поддержку Украины.

ДРГ могут зайти на территорию Польши / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

Россия может зайти на территорию Польши с помощью ДРГ

Страна-агрессор хочет проверить реакцию Альянса

В СВР РФ уже лживо обвинили Украину в подготовке "провокации с ДРГ в Польше"

Страна-агрессор Россия намерена попытаться зайти на территорию Польши. Таким образом оккупанты хотят проверить Альянс "на прочность". Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Россия может попробовать прочность польской границы, заслав ДРГ. Так, россияне могут попытаться проникнуть на территорию Польши.

"Нарышкин и СВРФ фактически анонсировали собственные планы", - подчеркнул он.

Руководитель ЦПД отметил, что главная цель - и операций с дронами в небе стран НАТО, и потенциальной попытки захода ДРГ - это проверка реакции Альянса. Не последним является и желание РФ влиять на общества Европы.

"Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится", - подытожил Коваленко.

Провокация с ДРГ в Польше

Кроме того, в ЦПД СНБО Украины сообщили, что в СВР РФ в очередной раз лживо обвинили Украину в подготовке якобы "резонансной провокации с ДРГ в Польше".

Известно, что россияне утверждают, что якобы Украина планирует организовать в Польше инсценировку атаки на объекты критической инфраструктуры, обвинив в этом спецназовцев из России и Беларуси, "чтобы втянуть европейские страны в войну с Россией".

В ведомстве отметили, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются типичным приемом для РФ.

"Настоящая цель подобных заявлений - создать информационное алиби для российских провокаций в странах ЕС и нагнетания в Европе страха и панических настроений. На самом деле именно Россия ответственна за ряд диверсий в странах ЕС и НАТО, чтобы сорвать военную помощь Украине со стороны союзников", - говорится в сообщении.

Какие страны в НАТО / Инфографика: Главред

Война может выйти за пределы Украины

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что сейчас повышается риск того, что война выйдет за рамки Украины.

"Риск того, что война может перекинуться на другие страны, сегодня высок как никогда. Не думаю, что это будет ядерный конфликт, но большая континентальная война может выйти за пределы Украины. Это может произойти в Молдове, странах Балтии и Польше. В Европе пахнет порохом", - подчеркнул он.

Нарушение воздушного пространства НАТО - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 25 сентября неизвестные дроны заметили в воздушном пространстве Дании. На севере страны был закрыт аэропорт "Ольборг". Проводится расследование.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса.

Кроме того, в ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

