'Путин хочет все, но не может': генсек НАТО рассказал, как закончится война

Генеральный секретарь НАТО заверил, что Украина останется защищенной после заключения мирного соглашения или прекращения огня.

https://glavred.info/war/putin-hochet-vse-no-ne-mozhet-gensek-nato-rasskazal-kak-zakonchitsya-voyna-10702061.html Ссылка скопирована

Война в Украине закончится переговорами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Рютте:

Война, вероятнее всего, завершится переговорами

Украина будет защищена после заключения мирного соглашения

Путин не сможет достичь всех своих целей

Война в Украине, вероятно, закончится переговорами. Украина будет защищена после достижения мирного соглашения или прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Новости.LIVE.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин осознает, что не сможет достичь всего, чего хочет в Украине. Любая война рано или поздно завершается, однако, как отметил Рютте, не всегда это происходит в результате переговоров.

видео дня

"Он (Путин - ред.) хочет все, но знает, что не может. Каждый конфликт заканчивается, хотя не всегда путем переговоров. Вторую мировую войну мы выиграли полностью. Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. Война в Украине, скорее всего, закончится переговорами, но Зеленский должен быть уверенным, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Россия остается экономикой, которая значительно зависит от нефти. Украина продолжает наносить удары по ключевым нефтеперерабатывающим заводам, и именно поэтому оккупанты сейчас сталкиваются с серьезными проблемами.

"На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправить машины, снова произошел бы 1776 год (антиколониальное восстание - ред.). В России пока справляются", - подчеркнул Рютте.

Смотрите видео заявления Марка Рютте:

Марк Рютте - о Путине и завершении войны / Фото: скриншот

Как может завершиться война - мнение эксперта

Дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что самым реалистичным сценарием для завершения войны является ее заморозка на нынешней линии разграничения. По его словам, каждая сторона после этого будет хранить "нож за спиной".

"К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - добавил Огрызко.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, представители РФ отказались от трехсторонних переговоров с участием Путина, Зеленского и Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что США поддерживают мирные переговоры, но для их достижения нужна готовность россиян сесть за стол переговоров.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине завершится дипломатией, а не боевыми действиями. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп готов ввести дополнительные санкции против РФ в случае необходимости.

Кроме этого, 26 сентября после переговоров с Путиным Александр Лукашенко заявил, что существует "очень хорошее" мирное предложение для Украины (якобы представленное Трампу на Аляске). Лидер Беларуси призвал Зеленского его рассмотреть, а если этого не будет, то украинцы "потеряют страну".

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред