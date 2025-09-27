Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

Сегодня Россия контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.

https://glavred.info/ukraine/pochemu-ukraina-vyigryvaet-voynu-financial-times-nazval-neskolko-argumentov-10701881.html Ссылка скопирована

Украина побеждает в войне, уверены в Financial Times / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что написано в материале Financial Times:

РФ не может добиться решительного перелома на суше и на море

В первые месяцы войны Запад боялся давать Украине оружие

Автор статьи критикует Запад за трусость и нерешительность

Вопреки российскоиу нарративу о том, что путинская армия уверенно продвигается на фронте и со дня на день захватит Киев и Львов, даже таким украиноскептикам как Дональд Трамп на четвертый год войны стало понятно, что именно Украина сейчас больше подходит на роль победителя. Об этом на страницах Financial Times пишет израильский историк и публицист Юваль Ной Харари.

Он напоминает, что очевидной целью тотального российского вторжения в феврале 2022 года было полное покорение Украины и ликвидация ее государственного суверенитета. Однако сегодня Россия контролирует меньше украинской территории, чем в августе 2022 года, и до сих пор не смогла захватить ни одного стратегически важного города, такого как Харьков или Киев.

видео дня

Безумные потери России при минимальных захватах территории Харари сравнивает с "успехами" армий в Первой мировой войне и проводит аналогию с американским вторжением в Ирак в 2003 году.

"Это так, будто спустя более трех лет после вторжения в Ирак в 2003 году США удалось бы захватить лишь 20 процентов страны, понеся при этом 1 миллион потерь. Считал бы кто-то это американской победой?" - риторически спрашивает автор статьи.

Харари констатирует, что Россия не может добиться решительного перелома не только на суше. На море украинские дроны и ракеты загнали российские корабли в самую отдаленную доступную бухту, а в небе российские самолеты боятся даже близко подлетать к линии фронта.

Для сравнения израильский историк приводит 12-дневную войну Израиля против Ирана в июне этого года, когда израильская авиация установила полный контроль над иранским небом примерно за 36 часов, не потеряв ни одного самолета.

Еще один показательный момент, на который обращает внимание автор публикации: в этой войне был лишь один случай вмешательства иностранной армии в боевые действия. И это была КНДР, которая помогала России. Зато Украина, хоть и получала материальную помощь от Запада, все время была вынуждена воевать только самостоятельно.

Харари напоминает, что в первые месяцы войны Украина отбивалась почти исключительно собственным оружием, потому что Запад боялся давать что-то серьезнее касок. Он убежден, что Украина одержала бы полную военную победу еще в 2022 или 2023 году, если бы сразу получила все необходимое - до того, как Россия настроила свою армию и экономику на полномасштабную войну.

Автор статьи критикует Запад за трусость и нерешительность даже в ситуациях, когда речь идет об их собственных границах, как в случае с российскими дронами и самолетами в воздушном пространстве НАТО.

"Если Россия завтра нападет на Европу, а США решат не вмешиваться в боевые действия, самым большим военным активом Европы будет украинская армия. Американским военным также есть чему научиться из боевого опыта Украины и ее передовой оружейной промышленности. Вероятно, это одна из причин, почему президент Трамп в последнее время стал больше поддерживать Украину. Он любит поддерживать победителей", - резюмирует историк.

Реально ли возвращение к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно, однако не исключается полностью. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что такой сценарий может стать возможным в случае краха России, в частности падения ее политического руководства и распада системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и так далее", - заявил Горбач.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но при этом никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в конце концов будет.

Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Президент США Дональд Трамп призвал страны снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию закончить войну против Украины.

Также Трамп 19 сентября провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидеры двух страны обсудили в том числе и Украину.

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, в частности по торговле, фентанилу, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждению соглашения о TikTok", – добавил он.

Другие новости:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред