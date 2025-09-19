"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

Лидеры двух страны обсудили Украину, сообщил американский лидер.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 19 сентября, провели телефонный разговор.

Лидеры двух страны обсудили в том числе и Украину, сообщил американский лидер.

Трамп написал, что "завершил очень продуктивный телефонный разговор" с Си.

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, в частности по торговле, фентанилу, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждению соглашения о TikTok", – добавил он.

Также, по словам президента США, он договорился с Си о встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, а также об обмене визитами – Трамп поедет в Китай в 2026 году, а Си в США – "в соответствующее время".

Это был первый разговор лидеров США и Китая с июня, который состоялся на фоне анонсированных договоренностей о будущем соцсети TikTok и переговоров по торговле.

Напомним, 8 мая во время визита в Москву Си Цзиньпин назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка без доминирования США. Китай и Россия подтвердили общую позицию по войне в Украине.

Также лидер РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что Россия поддерживает перенос китайских производств на свою территорию и готова создать для этого благоприятные условия. Он назвал двусторонние отношения между странами "образцовыми" и похвастался рекордным экспортом сырья в Китай.

Как сообщал Главред, нардеп Александр Мережко заявил, что Россия получает поддержку от авторитарного союза во главе с Китаем, который оказывает ей экономическую помощь и распространяет прокремлевскую риторику. Он призвал США и их союзников решительно поддержать Украину, чтобы не допустить победы объединения авторитарных государств.

