Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

Алексей Тесля
20 сентября 2025, 12:53
518
Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности РФ прийти с новой агрессией.
Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского
Владимир Зеленский прокомментировал вероятные условия завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 37 ОБрМП

Главное из заявлений Зеленского:

  • Не рассматривается "корейская" или "финская" модели безопасности для Украины
  • Путин не готов к встрече, в отличие от Украины и США

Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но при этом никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в конце концов будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

видео дня

"Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше", - подчеркнул президент.

По его словам, "никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую".

"Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией, а если даже дадут возможность прийти, - то те встретят сопротивление.

Встреча с Трампом и Путиным

Украина готовится к Генеральной Ассамблее ООН, запланировано большое количество встреч, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Зеленский.

Президент пояснил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы того, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", а также относительно санкций против РФ.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Трамп ожидает сильных шагов от Европы, однако, по мнению президента, "мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем".

"Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это - это затормаживать давление на Путина. Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов", - подчеркнул глава государства.

Сроки окончания войны: что говорят в Раде

Война в Украине приближается к своему завершению. Такое мнение высказал народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

"На сегодняшний день становится всё более очевидно, что конфликт подходит к концу — кто-то это признаёт, кто-то нет, но фактически мы движемся именно в этом направлении", — отметил он.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

Читайте также:

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:53Украина
"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

12:07Мир
ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

12:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Последние новости

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

Реклама
11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

Реклама
08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

Реклама
22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять