Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности РФ прийти с новой агрессией.

Владимир Зеленский прокомментировал вероятные условия завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 37 ОБрМП

Главное из заявлений Зеленского:

Не рассматривается "корейская" или "финская" модели безопасности для Украины

Путин не готов к встрече, в отличие от Украины и США

Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но при этом никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в конце концов будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше", - подчеркнул президент.

По его словам, "никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую".

"Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией, а если даже дадут возможность прийти, - то те встретят сопротивление.

Встреча с Трампом и Путиным

Украина готовится к Генеральной Ассамблее ООН, запланировано большое количество встреч, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Зеленский.

Президент пояснил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы того, "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", а также относительно санкций против РФ.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Трамп ожидает сильных шагов от Европы, однако, по мнению президента, "мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем".

"Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это - это затормаживать давление на Путина. Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов", - подчеркнул глава государства.

Сроки окончания войны: что говорят в Раде

Война в Украине приближается к своему завершению. Такое мнение высказал народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

"На сегодняшний день становится всё более очевидно, что конфликт подходит к концу — кто-то это признаёт, кто-то нет, но фактически мы движемся именно в этом направлении", — отметил он.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

