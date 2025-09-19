ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

Главное:
- ВСУ отбросили противника возле Владимировки
- Оккупанты РФ имеют продвижение в трех областях
Силы обороны Украины имеют успех на востоке, отбросив подразделения армии страны-агрессора РФ.
Об успешных действиях украинских защитников на Добропольском направлении идет речь в сообщении OSINT-проект DeepState.
Отмечается, что ВСУ отбросили противника возле Владимировки. В свою очередь российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
"Силы обороны Украины отбросили противника возле Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахово, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки", - говорится в сообщении.
Бои на Доброполье: в ВСУ раскрыли детали
На Добропольском направлении украинские войска проводят одну из наиболее результативных операций за последние месяцы. Противник оказался в оперативной изоляции, а его потери существенно превышают потери украинской стороны.
По словам начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, украинские бойцы последовательно уничтожают вражеские силы, перекрывают пути снабжения и ведут перекрестный огонь, лишая противника возможности маневра и подкреплений.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробиваются возле Покровска. Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.
Как сообщал ранее Главред, украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.
Напомним, ранее в ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
