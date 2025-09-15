Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

Олег Макаров
15 сентября 2025, 21:53
151
Слаженные действия штурмовых батальонов переламывают ситуацию на фронте и демонстрируют эффективность.
ВСУ, Армия РФ
Подразделения ВСУ заставляют элитные части противника отступать и массово складывать оружие / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Украинские войска окружили врага на Добропольском направлении
  • Потери оккупантов в несколько раз превышают украинские
  • На карте уже видны три крупных "котла" врага

На Добропольском направлении украинские подразделения проводят одну из самых успешных операций последних месяцев. Противник оказался в оперативном окружении, а его потери значительно превышают украинские.

Действия штурмовых подразделений

Как сообщил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько в Telegram, украинские воины методично уничтожают силы врага, отрезают их от путей подкрепления и накрывают перекрестным огнем.

видео дня

"За две недели мы сделали то, что еще недавно казалось невозможным. Усилиями 33-го и 425-го штурмовых подразделений, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-й и 82-й бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а иногда и в тактическом окружении", - отметил Манько.

Окружение и потери врага

Он добавил, что на карте уже четко просматриваются три больших "котла", а россияне бросили на это направление свои самые боеспособные части, чтобы помешать замыканию кольца.

"Но даже элитные подразделения не смогли остановить давление украинских штурмовиков. Боестолкновения тяжелые, продолжаются встречные бои, однако соотношение потерь в среднем составляет 1 к 5 в нашу пользу", - подчеркнул он.

Манько также отметил, что все больше оккупантов сдаются в плен.

"Ситуация напоминает Курскую битву: противник массово сдает оружие, не выдерживая нашего давления", - подчеркнул военный.

По его словам, операция уже становится примером для военной науки, демонстрируя эффективность слаженных действий нескольких ударных группировок в стратегически важном направлении.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Оценка главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отмечает эффективность украинских подразделений в нейтрализации морских пехотинцев РФ, переброшенных для усиления наступательных действий в районе Доброполья. По его словам, благодаря слаженным действиям ВСУ и Национальной гвардии украинские войска не только успешно сдерживают натиск противника, но и постепенно восстанавливают контроль над стратегически важными участками Донецкой области. Сырский подчеркивает, что эти операции демонстрируют высокий уровень тактического мышления и способность украинских сил адаптироваться к изменениям в боевой обстановке.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные изменения на фронте. Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины - раскрыты планы врага на осень. Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:53Фронт
Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:20Синоптик
Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

20:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Последние новости

23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

Реклама
20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

Реклама
18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

Реклама
15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять