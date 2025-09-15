"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

Слаженные действия штурмовых батальонов переламывают ситуацию на фронте и демонстрируют эффективность.

Подразделения ВСУ заставляют элитные части противника отступать и массово складывать оружие / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Украинские войска окружили врага на Добропольском направлении

Потери оккупантов в несколько раз превышают украинские

На карте уже видны три крупных "котла" врага

На Добропольском направлении украинские подразделения проводят одну из самых успешных операций последних месяцев. Противник оказался в оперативном окружении, а его потери значительно превышают украинские.

Действия штурмовых подразделений

Как сообщил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько в Telegram, украинские воины методично уничтожают силы врага, отрезают их от путей подкрепления и накрывают перекрестным огнем.

"За две недели мы сделали то, что еще недавно казалось невозможным. Усилиями 33-го и 425-го штурмовых подразделений, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-й и 82-й бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а иногда и в тактическом окружении", - отметил Манько.

Окружение и потери врага

Он добавил, что на карте уже четко просматриваются три больших "котла", а россияне бросили на это направление свои самые боеспособные части, чтобы помешать замыканию кольца.

"Но даже элитные подразделения не смогли остановить давление украинских штурмовиков. Боестолкновения тяжелые, продолжаются встречные бои, однако соотношение потерь в среднем составляет 1 к 5 в нашу пользу", - подчеркнул он.

Манько также отметил, что все больше оккупантов сдаются в плен.

"Ситуация напоминает Курскую битву: противник массово сдает оружие, не выдерживая нашего давления", - подчеркнул военный.

По его словам, операция уже становится примером для военной науки, демонстрируя эффективность слаженных действий нескольких ударных группировок в стратегически важном направлении.

Доброполье / Инфографика: Главред

Оценка главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отмечает эффективность украинских подразделений в нейтрализации морских пехотинцев РФ, переброшенных для усиления наступательных действий в районе Доброполья. По его словам, благодаря слаженным действиям ВСУ и Национальной гвардии украинские войска не только успешно сдерживают натиск противника, но и постепенно восстанавливают контроль над стратегически важными участками Донецкой области. Сырский подчеркивает, что эти операции демонстрируют высокий уровень тактического мышления и способность украинских сил адаптироваться к изменениям в боевой обстановке.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные изменения на фронте. Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины - раскрыты планы врага на осень. Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.

