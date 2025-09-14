"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и в Донецкой области.

Зеленский поблагодарил военных за успешные операции и надежную оборону / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНИАН

Украинские военные демонстрируют значительные результаты на Сумском направлении, постепенно приближаясь к государственной границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - отметил Зеленский, отметив вклад воинов 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады. видео дня

Потери оккупантов и активные действия на других направлениях

По словам президента, оккупационные войска несут существенные потери в Купянске на Харьковщине и в Донецкой области. "Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами", - добавил Зеленский.

Доброполье / Инфографика: Главред

Отдельную благодарность глава государства выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. "Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и на Запорожье", - подытожил президент.

Успешная операция в Донецкой области: экспертное мнение

По оценке начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, украинские штурмовые подразделения демонстрируют одну из самых успешных операций в Донецкой области за последние месяцы.

"Усилиями 33-й и 425-й ОШП во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-й и 82-й бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а иногда и в тактическом окружении. На карте уже четко вырисовываются три больших 'котла'", - отметил Манько.

Эксперт подчеркивает, что на этот участок фронта россияне бросили свою военную элиту, однако даже она не смогла сдержать успешное давление украинских подразделений, что свидетельствует о высокой эффективности координации и тактической подготовки ВСУ.

Как сообщал Главред, Силы обороны провели успешную операцию в Донецкой области. По словам начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, украинские военные за две недели достигли очень серьезных успехов.

Напомним, что бойцы Сил обороны Украины отбросили российских оккупантов в Сумской области. Однако захватчики оккупировали населенный пункт Темировка в Запорожской области, продвинулись возле Новоивановки, и достигли продвижения в Купянском районе.

Кроме того, оккупанты пытаются прорваться к Купянску, идут бои на окраинах города, рассказал начальник городской военной администрации Андрей Канашевич. ВСУ отбивают атаки.

