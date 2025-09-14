Укр
ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 15:26
97
Российские оккупанты захватили село Темировка в Запорожской области.
Карта боевых действий, войска РФ
Украинские войска отбросили вражеские силы на двух направлениях в Сумской области, но враг продвинулся на других участках фронта / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Кратко:

  • ВСУ отбросили оккупантов в Сумской области на двух направлениях
  • Враг захватил село Темировка в Запорожской области
  • Россияне продвинулись в Купянском районе

Бойцы Сил обороны Украины отбросили российских оккупантов в Сумской области. Однако захватчики оккупировали населенный пункт Темировка в Запорожской области, продвинулись возле Новоивановки, и достигли продвижения в Купянском районе.

Успехи украинских военных в Сумской области

В сводке DeepState говорится, что украинские военные отбросили оккупантов возле приграничных населенных пунктов Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской поселковой громаде.

видео дня

Где продвинулись оккупанты

Впрочем, российские войска захватили населенный пункт Темировка Гуляйпольской городской громады Запорожской области и продвинулись в районе Новоивановки.

Кроме того, оккупанты достигли продвижения в Купянске.

Что говорит эксперт

Купянск фактически в полуокружении, риски существенных прорывов оккупантов в город не исключаются, сказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев.

"Россияне фактически на окраинах Купянска и такие риски действительно существуют. Оккупанты поняли, что им не удастся создать широкий фронт - так называемую буферную зону от населенного пункта Меловое до городов Купянска и Волчанска. Это невозможно. Планы россиян, среди которых так называемый обмен территорий, потерпели поражение. И они меняют приоритеты. Но главное для оккупантов на этом направлении - не Купянск", - объяснил эксперт и добавил, что цель врага – крупный логистический узел Купянск-Узловой.

По его словам, россияне используют тактику "малых оперативных окружений".

"И вот сейчас именно в районе Купянска россияне пытаются продвигаться, используя эту тактику. Купянск уже в полуокружении. Ряд недавних успешных контраступательных действий наших Сил обороны улучшил тактическое положение, но оккупанты отвечают так называемыми малыми штурмовыми группами и присутствуют на окраинах города. Серая зона никем не контролируется, но говорить о том, что в городской застройке Купянска нет активных боевых действий, это откровенно врать", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, Силы обороны провели успешную операцию в Донецкой области. По словам начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько, украинские военные за две недели достигли очень серьезных успехов.

"Усилиями 33-й и 425-й ОШП, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-ю и 82-ю бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а кое-где и в тактическом окружении. На карте уже четко вырисовываются три больших "котла", - отметил он.

Оккупанты пытаются прорваться в Купянск, бои идут на окраинах города, рассказал начальник городской военной администрации Андрей Канашевич. ВСУ отражают атаки.

Враг попытался использовать газовую трубу, чтобы пробраться в Купянск, однако Силы обороны установили над ней огневой контроль, отметили в ОСУВ Днепр. В Купянске проводится контрдиверсионная операция.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Купянск Запорожская область войска России война России и Украины DeepState
