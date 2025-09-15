Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

Был освобожден один из населенных пунктов Донецкой области и прилегающие территории.

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт/ колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

Украинские бойцы освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории

Российские оккупанты продолжают наращивать группировку войск

Украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов". Отмечается, что защитники Украины продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.

"Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что российские оккупанты продолжают наращивать группировку войск.

"С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты. Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные изменения на фронте. Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины - раскрыты планы врага на осень. Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, РФ накапливает войска возле Северска - военная сообщила, зашел ли враг в город. Украинские защитники держат противника под огневым контролем.

