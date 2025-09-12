Укр
Разгром "элитных" частей РФ на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

Алексей Тесля
12 сентября 2025, 15:44
290
Александр Сырский заслушал предложения относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки РФ.
Сырский, ВСУ
Александр Сырский сообщил подробности боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: Главком ВСУ в Facebook, Генштаб

Главное:

  • На двух направлениях "ситуация требует постоянного внимания"
  • ВСУ обезвреживают подразделений российской морской пехоты

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с командирами на местах обсудил особенности оперативной обстановки и предложения по дальнейшим действиям на Покровском и Добропольском направлениях.

Об этом он сообщил по результатам своей рабочей поездки на Покровское и Добропольское направления.

В частности, главком ВСУ отметил, что на этих двух направлениях "ситуация требует постоянного внимания".

"В частности, на командном пункте одного из армейских корпусов встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки, заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника", - написал он.

Ситуация на Добропольском направлении

"Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - добавил Сырский.

Он также сообщил, что отдал необходимые распоряжения по обеспечению подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

Доброполье
/ Инфографика: Главред

Бои на Донбассе: что известно

"Воины Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав. Работаем бок о бок для достижения общей цели", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Разгром россиян под Добропольем: что говорят в ВСУ

По словам представителя Объединённого стратегического группирования войск "Днепр" Виктора Трегубова, украинские силы обороны продолжают зачистку вражеской пехоты вблизи Доброполья (Донецкая область), не позволяя российским группам объединиться с основными подразделениями.

"В этом районе всё ещё остаются отдельные вражеские формирования, и сейчас ведётся тщательная работа по их выявлению и ликвидации, чтобы не допустить их соединения с основными силами противника", — отметил он.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские подразделения освободили территории возле Покровска. На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Как сообщал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Доброполье Александр Сырский война России и Украины
Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

