Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

Вражеские войска пытаются давить на нескольких участках Покровского направления, сообщил Виктор Трегубов.

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 71 ОБр, 144 ОБр

Главное:

ВСУ не дают вражеским группам соединиться с основными силами РФ

Вражеские войска пытаются давить и на других участках

Силы обороны зачищают российские пехотные группы неподалеку Доброполья в Донецкой области, не дают им соединиться с основными российскими силами, рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Российские подразделения там все еще присутствуют и идет довольно кропотливая работа по тому, чтобы их выловить и уничтожить, не дать им соединиться с основными силами. Работы там еще есть и четко сказать о результате сможем только тогда, когда будем убеждены, что они не смогли ни убраться оттуда, ни соединиться с теми группами, которые постоянно пытаются россияне присылать им на помощь", - отметил он в эфире Суспильного.

Кроме того, вражеские войска пытаются давить и на других участках Покровского направления, сообщил украинский офицер.

"Активные попытки проникать малыми группами по всем направлениям, в том числе в сам город Покровск. В Покровск пытаются проникать с разных сторон и закрепляться в зданиях. Наиболее активно все-таки с юго-западного направления, но были и попытки заходить в агломерацию с других направлений, были попытки проникать этими группами довольно далеко. Остается их только там уничтожать и не давать им пройти", - добавил Трегубов.

Также, по его словам, была активность россиян в районе Котлино, в восточной части Покровского направления. Там сосредоточено достаточно россиян, чтобы создавать украинским войскам проблемы по всей линии фронта и проводить инфильтрацию вдоль всех наших позиций.

/ Инфографика: Главред

Что происходит на востоке: в ВСУ раскрыли детали

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что российские войска одновременно атакуют на нескольких участках фронта, стремясь прорвать оборону и продвинуться в направлении Покровска. Один населённый пункт уже оказался под контролем противника, ещё один — находится под серьёзной угрозой. Кроме того, по его словам, в районе террикона, восточнее позиций, оккупанты усилили свою активность и активно укрепляют свои позиции.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробиваются возле Покровска. Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.

Как сообщал ранее Главред, украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

