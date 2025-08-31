Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

Главное:
- ВСУ не дают вражеским группам соединиться с основными силами РФ
- Вражеские войска пытаются давить и на других участках
Силы обороны зачищают российские пехотные группы неподалеку Доброполья в Донецкой области, не дают им соединиться с основными российскими силами, рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.
"Российские подразделения там все еще присутствуют и идет довольно кропотливая работа по тому, чтобы их выловить и уничтожить, не дать им соединиться с основными силами. Работы там еще есть и четко сказать о результате сможем только тогда, когда будем убеждены, что они не смогли ни убраться оттуда, ни соединиться с теми группами, которые постоянно пытаются россияне присылать им на помощь", - отметил он в эфире Суспильного.
Кроме того, вражеские войска пытаются давить и на других участках Покровского направления, сообщил украинский офицер.
"Активные попытки проникать малыми группами по всем направлениям, в том числе в сам город Покровск. В Покровск пытаются проникать с разных сторон и закрепляться в зданиях. Наиболее активно все-таки с юго-западного направления, но были и попытки заходить в агломерацию с других направлений, были попытки проникать этими группами довольно далеко. Остается их только там уничтожать и не давать им пройти", - добавил Трегубов.
Также, по его словам, была активность россиян в районе Котлино, в восточной части Покровского направления. Там сосредоточено достаточно россиян, чтобы создавать украинским войскам проблемы по всей линии фронта и проводить инфильтрацию вдоль всех наших позиций.
Что происходит на востоке: в ВСУ раскрыли детали
Боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что российские войска одновременно атакуют на нескольких участках фронта, стремясь прорвать оборону и продвинуться в направлении Покровска. Один населённый пункт уже оказался под контролем противника, ещё один — находится под серьёзной угрозой. Кроме того, по его словам, в районе террикона, восточнее позиций, оккупанты усилили свою активность и активно укрепляют свои позиции.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробиваются возле Покровска. Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.
Как сообщал ранее Главред, украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.
Напомним, ранее в ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
