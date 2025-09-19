Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

Операция Сил обороны не позволяет российским подразделениям деблокировать свои силы.

https://glavred.info/front/osvobodili-7-sel-i-gotovyat-3-kotla-dlya-rf-vsu-poshli-v-krutoe-kontrnastuplenie-10699556.html Ссылка скопирована

ВСУ имеют шанс на успех на трех направлениях / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Главное со слов Кузана:

На Добропольском направлении россиян ждет окружение

ВСУ наносят удары по командным центрам и логистике

Россияне перебрасывают войска из Сумской области, чтобы остановить наступление ВСУ

В Донецкой области продолжаются активные действия Сил обороны. Защитники Украины уже освободили семь населенных пунктов, создавая для врага серьезные трудности. Об этом рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отметил, что именно на Добропольском направлении сейчас происходит самая большая контратакующая операция. По его словам, для оккупантов готовятся три потенциальных "котла", где их силы могут оказаться в окружении.

видео дня

"Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты",- сказал он в эфире 24 Канала.

Доброполье / Инфографика: Главред

Кузан отметил, что операция украинских военных продолжается уже второй месяц и не дает возможности россиянам вывести свои подразделения из окружения.

Чтобы стабилизировать положение возле Доброполья, оккупанты, вероятно, будут перебрасывать дополнительные силы с Сумского направления.

Потери противника уже значительные: более тысячи военных уничтожены, около сотни сдались в плен. Соотношение потерь на этом направлении составляет пять к одному в пользу ВСУ.

Кузан отметил, что украинские штурмовики действуют очень профессионально и осторожно, максимально сохраняя личный состав. В то же время у россиян возникли трудности с оперативной переброской резервов. Это связано с ударами ВСУ по командным пунктам и логистическим объектам. Также уничтожено 15 вражеских вагонов с горючим, что еще больше усложняет их поставки.

Какова ситуация на фронте - что известно

В последнее время, как писал Главред, армия РФ пытается продвигаться к областному центру. Для этого враг активно применяет фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию, полностью уничтожая украинские позиции и населенные пункты.

Институт изучения войны (ISW) считает, что заявление Путина о 700 тысячах военных на фронте является частью стратегии. Оно направлено на демонстрацию численного превосходства над ВСУ.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что возле Купянска российские военные пытались незаметно проникнуть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этому объекту.

Больше важных новостей:

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред