"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

Противник применяет фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию, полностью уничтожая украинские позиции и населенные пункты.

https://glavred.info/front/fakticheski-unichtozhili-naselennyy-punkt-armiya-rf-proryvaetsya-k-gorodu-millionniku-10699238.html Ссылка скопирована

Что происходит в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Коротко:

РФ активизировала наступление на Каменское и Плавни на Запорожском направлении

Украинские защитники удерживают позиции, несмотря на массированные атаки врага

Российские войска активизировали наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и выйти на подступы к Запорожью.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что враг уже несколько месяцев ведет бои за эти населенные пункты, применяя фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию.

видео дня

"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще - он сносит с лица земли, разбирает полностью все позиции, которые там есть, и фактически уничтожил весь населенный пункт Каменское", - рассказал спикер в эфире телемарафона.

Несмотря на активные атаки противника, украинские защитники продолжают удерживать свои позиции.

По словам Волошина, усиление активности российских войск на этом фронте обусловлено стратегической целью - контроль над Каменским и Плавнями может дать возможность развить наступление на окраины Запорожья.

"Из Каменского и из Плавней, которые расположены западнее, на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, добраться до следующего населенного пункта, это Степногорск, и еще есть такой населенный пункт - Приднепровское. И это уже фактически окраины Запорожья, поэтому Силы обороны надежно удерживают и отражают все эти атаки", - пояснил представитель Сил обороны юга.

Ситуация на фронте - что происходит

Согласно сообщению Sky News, бои за Покровск в Донецкой области продолжаются более года, и оборона города может быть близка к завершению. Российская армия подавляет сопротивление ВСУ, контролируя все пути снабжения и создав с помощью беспилотников "зону уничтожения".

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о ситуации возле Купянска. По его словам, российские военные пытались незаметно проникнуть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли по нему повторный удар.

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", как писал Главред, сообщил, что враг использует FPV-дроны на большой высоте, чтобы впоследствии атаковать любую доступную цель в городе, в том числе автомобили.

Больше интересных новостей:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред