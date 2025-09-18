Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

Изменения предусматривают рост поступлений в государственный бюджет на 402 миллиарда гривен.

В 2026 году запланировано повышение налогов и акцизов на некоторые товары

Повышение акцизов ожидается на табачные изделия, топливо и сладкие напитки

В 2026 году украинцев ожидают новые налоговые правила и повышенные акцизы, которые непосредственно повлияют на цены на топливо, табак и сладкие напитки. Такие изменения предусмотрены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Благодаря им правительство рассчитывает увеличить поступления в бюджет на 402 миллиарда гривен. Основная часть этих средств должна поступить от пересмотра налоговой политики и постепенного приближения ставок к европейским стандартам.

В частности, акциз на сигареты поднимут с 58 до 61 евро за тысячу штук, а минимальное налоговое обязательство увеличат с 78 до 82 евро. Небольшой рост ожидает и на ТИЭНы (табачные изделия для электрического нагрева) - с 70,4 до 70,8 евро. В то же время ставки на алкоголь останутся без изменений.

Наибольшие изменения коснутся горючего. С 2026 года акциз на бензин составит 300 евро за тысячу литров (дополнительно около 1,37 грн с каждого литра), на дизель - 253,8 евро (плюс почти 3 грн), а на сжиженный газ - 198 евро (плюс около 1,2 грн).

Правительство планирует, что рост будет продолжаться и дальше до 2028 года, когда ставки сравняются с нормами ЕС. Это означает неизбежное подорожание не только топлива, но и многих товаров и услуг, в себестоимости которых оно является ключевым фактором.

Кроме акцизов, в бюджете заложены и новые налоги, которые еще требуют одобрения.

Среди них акциз на подслащенные и ароматизированные напитки, а также сбор с продаж на цифровых площадках, в частности OLX. От последнего государство ожидает не менее 14 миллиардов гривен поступлений.

Дополнительным источником финансирования останется повышенная ставка военного сбора - 5%, которая и в дальнейшем будет распространяться на бизнес и предпринимателей, работающих по упрощенной системе.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает, что топливо готовится подорожать. Он спрогнозировал, как могут изменятся цены на АЗС.

В то же время в Украине стремительно дешевеет популярный овощ. Главной причиной стало то, что в большинстве регионов Украины началась жатва, что привело к увеличению количества продовольствия на внутреннем рынке.

В последние месяцы, как писал Главред, цена на куриные яйца в Украине была стабильной. Однако накануне, 17 сентября, стоимость этого продукта неожиданно изменилась.

Закон о повышении акциза на табачные изделия Закон о повышении акциза на табачные изделия относится к группе евроинтеграционных и по словам председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева имеет целью постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева. Кроме этого определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога, а также уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного применения норм права.

