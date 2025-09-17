Цены на топливо могут подскочить в ближайшее время: эксперт рассказал причины

Эксперт прогнозирует подорожание топлива из-за вероятного дефицита поставок из румынского порта Констанца.

Украина начинает проверять индийский дизель в лабораториях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Украина с 1 октября будет проверять индийский дизель

Возможны ограничения топлива из порта Констанца

С 1 октября Украина будет проверять индийский дизель, изготовленный частично из российской нефти, в лабораториях. Также могут быть введены аналогичные ограничения для нефтепродуктов, поступающих из румынского порта Констанца.

Как это повлияет на цены на топливо

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, в комментарии УНИАН объяснил, как эти шаги могут повлиять на цены на топливо.

По словам эксперта, ограничения на поставки дизеля из Индии не окажет значительного влияния на стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС, ведь на рынке достаточно ресурса для компенсации объемов. В то же время санкции в отношении топлива из порта Констанца могут создать временный дефицит и повысить цены.

"Если у нас восстановится "легкий дефицит" (топлива, - ред.), из-за того, что мы не сможем законтрактовать оперативно топливо (например, нам не дадут возможности покупать его из Констанцы), будем побираться по Orlen и Helleniс Petroleum. В таком случае будет ажиотажная наценка, а стоимость топлива временно возрастет, ориентировочно, до 1,5 гривны за литр", - отметил Леушкин.

Альтернативные источники поставок

Эксперт добавил, что альтернативой могут стать поставки топлива из США, Израиля или дополнительные объемы из Польши. При этом уровень подорожания будет зависеть от того, сможет ли президент США Дональд Трамп убедить Европу оперативно отказаться от российской нефти.

Леушкин также напомнил, что Украина получает топливо, в частности, из Венгрии и Словакии, которое произведено из российского сырья:

"Если Европа откажется от российской нефти, то мы переходим на цены польского Orlen и Hellenис Petroleum (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Греции, - ред.). И это, ориентировочно на 50 копеек - гривну дороже".

По словам эксперта, проблема заключается не только в стоимости, но и в наличии топлива, ведь свободных ресурсов в Европе пока немного. Он уточнил, что топливо, произведенное из российской нефти, составляет около 25% украинского рынка.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Прогноз цен на горючее

Леушкин подчеркнул, что прогнозировать окончательные цены пока сложно, поскольку неизвестно, какие именно ограничения будут приняты:

"Однозначно рынок готовится к повышению цен. На какой объем и высоту мы заберемся можно будет оценить, когда будут понятно, что запретят, как и кому перекроют кислород... Если мы хотим санкций против страны-агрессора, то за это придется заплатить. При отсутствии достаточного объема собственной нефтедобычи и нефтепереработки, иначе быть не может".

