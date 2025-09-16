Укр
Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

Марина Фурман
16 сентября 2025, 14:34
49
Повышение заработных плат произойдет в два этапа.
Зарплаты учителей вырастут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На сколько вырастут выплаты учителям
  • В каком году украинским педагогам повысят зарплаты

В 2026 году зарплаты учителей вырастут на 50%. Увеличение выплат педагогам предусмотрено в проекте Государственного бюджета на следующий год, который публиковала премьер-министр Юлия Свириденко.

Ожидается, что повышение заработных плат произойдет двумя этапами - 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября 2026 года.

Также в бюджет заложено бесплатное питание для 4,4 миллиона школьников 1 - 11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года и повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Еще 19,9 млрд грн (+5,4 млрд к 2025 году) выделяют на науку. Сюда включают финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений, создание центров оборонных исследований, выполнение разработок по заказу бизнеса.

Какая заработная плата учителя в 2025 году

Средняя зарплата учителя в Украине колеблется от 10 тысяч до 15 тысяч гривен, но может быть выше в частных школах или с учетом дополнительных надбавок и доплат.

В Госстате ранее сообщали, что по состоянию на март 2025 года, самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что украинские педагоги должны получать не менее 1500 долларов (примерно 64 тыс. грн) в месяц.

Недавно заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с началом нового учебного года все учителя общего среднего образования в Украине будут получать фиксированную ежемесячную доплату в размере 2600 гривен.

Кроме этого, как писал Главред, в Украине планируют повысить базовую оплату для врачей первичной и экстренной медицины. По ее словам, оплата труда должна быть не ниже 35 тыс. грн.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

