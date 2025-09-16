В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться.

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения

Кратко:

Прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 817 грн

Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составит 2 595 грн

В Украине с 1 января 2026 года установили прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн). Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться. Об этом говорится в проекте бюджета на сайте парламента.

Отмечается, что прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 817 грн (рост на 254 грн), для детей от 6 до 18 лет - 3 512 грн (рост на 316 грн), для трудоспособных лиц - 3 328 грн (рост на 300 грн).

Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составит 2 595 грн (рост на 234 грн), а определение размера лицам, утратившим трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решению суда, составит 1 600 грн.

Кроме того, правительство планирует в 2026 году установить следующие размеры прожиточного минимума для назначения социальной помощи малообеспеченным семьям:

для трудоспособных лиц 60%;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью 100%;

для детей 145% соответствующего прожиточного минимума.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

