Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

Виталий Кирсанов
16 сентября 2025, 11:40
484
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться.
В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения
В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 817 грн
  • Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составит 2 595 грн

В Украине с 1 января 2026 года установили прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн). Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться. Об этом говорится в проекте бюджета на сайте парламента.

Отмечается, что прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 817 грн (рост на 254 грн), для детей от 6 до 18 лет - 3 512 грн (рост на 316 грн), для трудоспособных лиц - 3 328 грн (рост на 300 грн).

видео дня

Для лиц, утративших трудоспособность, размер прожиточного минимума составит 2 595 грн (рост на 234 грн), а определение размера лицам, утратившим трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решению суда, составит 1 600 грн.

Кроме того, правительство планирует в 2026 году установить следующие размеры прожиточного минимума для назначения социальной помощи малообеспеченным семьям:

  • для трудоспособных лиц 60%;
  • для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью 100%;
  • для детей 145% соответствующего прожиточного минимума.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Надбавки к пенсиям в Украине - что известно

Главред рассказывал, что в Украине ввели новые надбавки к пенсии для людей старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Размер этой доплаты составляет 944,4 гривны. Начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.

Более того, отдельным категориям украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии. Как пояснялось, начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.

Также уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии. Для определенных категорий граждан предусмотрены новые правила и дополнительные возможности. Части пенсионеров будет увеличен размер выплат, тогда как другие должны пройти идентификацию.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика пенсия налоги прожиточный минимум новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:23Украина
Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

13:22Синоптик
Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - УсовЛукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов
12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Реклама
11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:40

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

10:42

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

10:35

"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

10:33

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Реклама
10:32

Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под ударФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

Реклама
05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять