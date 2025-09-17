Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Базовый продукт сейчас стоит на 18% меньше, чем в прошлом году.

Цены на картофель снижаются / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему падают цены на картофель

Сколько стоит килограмм базового овоща в Украине

В Украине падают цены на картофель. Основная причина - старт сбора урожая в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня отпускные цены на картофель варьируются в пределах 9-16 грн/кг ($0,22-0,39/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

К этому же покупатели стали более требовательными к качеству продукции. Например, в этом году спрос на мелкий картофель значительно снизился.

"В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии данной продукции среднего калибра", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что сейчас картофель стоит на 18% меньше, чем в прошлом году.

Фермеры убеждены, что цены на картофель в ближайшее время не вырастут, ведь на рынке есть достаточно широкий выбор этой продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в этом году заметно снизились цены на картофель

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко рассказала в комментарии "Укринформу" о том, что площади под картофель выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, количество продукции существенно увеличилось.

