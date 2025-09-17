Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Вы узнаете:
- Почему падают цены на картофель
- Сколько стоит килограмм базового овоща в Украине
В Украине падают цены на картофель. Основная причина - старт сбора урожая в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на сегодня отпускные цены на картофель варьируются в пределах 9-16 грн/кг ($0,22-0,39/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
К этому же покупатели стали более требовательными к качеству продукции. Например, в этом году спрос на мелкий картофель значительно снизился.
"В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии данной продукции среднего калибра", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что сейчас картофель стоит на 18% меньше, чем в прошлом году.
Фермеры убеждены, что цены на картофель в ближайшее время не вырастут, ведь на рынке есть достаточно широкий выбор этой продукции.
Почему в этом году заметно снизились цены на картофель
Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко рассказала в комментарии "Укринформу" о том, что площади под картофель выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, количество продукции существенно увеличилось.
Цены на продукты в Украине - новости по теме
Как писал Главред, куриные яйца в Украине в течение последних месяцев не менялись в цене. Однако сегодня, 17 сентября, стоимость популярного продукта неожиданно изменилась. Украинские супермаркеты снизили стоимость куриных яиц по сравнению с предыдущим месяцем.
Тем временем цены на тепличные помидоры растут уже вторую неделю подряд. По данным аналитиков, на рынке ощутимо уменьшилось предложение продукции, что автоматически привело к росту стоимости.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло.
Читайте также:
- Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать
- В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта
- Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред