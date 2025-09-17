В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

Благодаря щедрому урожаю цены на овощ в Украине остаются низкими.

Главное:

Площади под картофель в Украине выросли на 20%

На оптовых рынках цены на овощ низкие

Осенью, с наступлением холодов, цены могут постепенно расти

В Украине в этом году значительно увеличили посевные площади под картофель. Цены на овощ остаются низкими - картофель на основных оптовых площадках стоит от 12,5 до 15 грн/кг. Об этом в комментарии Укринформу заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко.

По ее словам, площади под картофелем выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Этот шаг был мотивирован высокими ценами на картофель в предыдущем сезоне. Несмотря на то, что сейчас выкопано только половину посевов, уже наблюдается заметный прирост урожайности.

"Часть производителей уже называет цифру до 30% прироста по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший - лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано. Но урожай хороший не только в Украине, но и в Европе", - рассказала эксперт.

Какие цены на оптовых рынках

На основных оптовых рынках Украины цены на картофель остаются стабильными и даже называются самыми низкими в этом сезоне. На львовском рынке "Шувар" картофель стоит около 12,5 грн/кг, а на столичном рынке "Столичный" - от 12 до 15 грн/кг.

Самойличенко объяснила, что такая ситуация связана с избытком предложения на рынке, что создает давление на цены. В то же время отсутствие больших хранилищ заставляет фермеров реализовывать картофель сразу после уборки. Эксперт прогнозирует, что с завершением сезона сбора урожая и наступлением холодов цены могут постепенно расти.

Кроме этого, директор УАВК отметила, что а украинский рынок начал поступать импорт из Польши, что также влияет на ценообразование. Экспортная цена польского картофеля составляет примерно 6 грн/кг, что делает его конкурентоспособным даже с учетом затрат на логистику. Именно поэтому внутренние цены остаются на стабильном, умеренном уровне, несмотря на увеличенный урожай.

Что будет с ценами на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими, однако после закладки урожая на хранение возможно подорожание.

Он напомнил, что в прошлом году из-за засухи урожай был слабым, а цены высокими. Зато в этом году благодаря большому предложению овощи "борщевого набора" дешевеют.

"В целом в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей борщевого набора", - подчеркнул Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине дорожают тепличные помидоры. Только за неделю цена выросла на 14%, и сейчас производители отгружают томаты по 35-55 грн/кг.

В то же время в августе 2025 года зафиксировали дефляцию - потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с июлем. Годовая инфляция составляет 13,2% (в июле - 14,1%). Больше всего за год подорожали яйца (+77,4%), яблоки (+148,2%) и мясо.

Как сообщал Главред, в этом году яблоки будут стоить в пределах 30-40 грн/кг и уже не вернутся к прежним низким ценам. Причина - активный экспорт, который напрямую влияет на внутренний рынок.

