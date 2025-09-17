Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

Руслана Заклинская
17 сентября 2025, 14:50
73
Благодаря щедрому урожаю цены на овощ в Украине остаются низкими.
В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит
Цена на популярный овощ в Украине достигла минимума / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Площади под картофель в Украине выросли на 20%
  • На оптовых рынках цены на овощ низкие
  • Осенью, с наступлением холодов, цены могут постепенно расти

В Украине в этом году значительно увеличили посевные площади под картофель. Цены на овощ остаются низкими - картофель на основных оптовых площадках стоит от 12,5 до 15 грн/кг. Об этом в комментарии Укринформу заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко.

По ее словам, площади под картофелем выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Этот шаг был мотивирован высокими ценами на картофель в предыдущем сезоне. Несмотря на то, что сейчас выкопано только половину посевов, уже наблюдается заметный прирост урожайности.

видео дня

"Часть производителей уже называет цифру до 30% прироста по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший - лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано. Но урожай хороший не только в Украине, но и в Европе", - рассказала эксперт.

Какие цены на оптовых рынках

На основных оптовых рынках Украины цены на картофель остаются стабильными и даже называются самыми низкими в этом сезоне. На львовском рынке "Шувар" картофель стоит около 12,5 грн/кг, а на столичном рынке "Столичный" - от 12 до 15 грн/кг.

Самойличенко объяснила, что такая ситуация связана с избытком предложения на рынке, что создает давление на цены. В то же время отсутствие больших хранилищ заставляет фермеров реализовывать картофель сразу после уборки. Эксперт прогнозирует, что с завершением сезона сбора урожая и наступлением холодов цены могут постепенно расти.

Кроме этого, директор УАВК отметила, что а украинский рынок начал поступать импорт из Польши, что также влияет на ценообразование. Экспортная цена польского картофеля составляет примерно 6 грн/кг, что делает его конкурентоспособным даже с учетом затрат на логистику. Именно поэтому внутренние цены остаются на стабильном, умеренном уровне, несмотря на увеличенный урожай.

Что будет с ценами на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими, однако после закладки урожая на хранение возможно подорожание.

Он напомнил, что в прошлом году из-за засухи урожай был слабым, а цены высокими. Зато в этом году благодаря большому предложению овощи "борщевого набора" дешевеют.

"В целом в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей борщевого набора", - подчеркнул Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине дорожают тепличные помидоры. Только за неделю цена выросла на 14%, и сейчас производители отгружают томаты по 35-55 грн/кг.

В то же время в августе 2025 года зафиксировали дефляцию - потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с июлем. Годовая инфляция составляет 13,2% (в июле - 14,1%). Больше всего за год подорожали яйца (+77,4%), яблоки (+148,2%) и мясо.

Как сообщал Главред, в этом году яблоки будут стоить в пределах 30-40 грн/кг и уже не вернутся к прежним низким ценам. Причина - активный экспорт, который напрямую влияет на внутренний рынок.

Читайте также:

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка картофель продукты питания цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:42Мир
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:28Война
ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Последние новости

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

Реклама
15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

14:50

В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

14:39

Быстрый ужин из риса: рецепт идеального блюда за 20 минут

Реклама
14:35

Загадка для самых умных: где спрятано "странное число"

14:33

Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

14:29

Когда закончится война в Украине: названо три сценария

14:23

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч пособий от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу, – расследование

13:57

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

13:53

Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

13:46

Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

12:42

От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежатьВидео

12:28

После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

12:25

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёммингВидео

12:24

Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

12:11

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

Реклама
11:56

Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

11:50

В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

11:50

В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантамВидео

11:37

"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

11:17

"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

11:11

Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

11:06

НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работаетВидео

10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять