Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

С приходом осени базовые продукты питания вырастут в цене.

Что будет с ценами на продукты в октябре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Соломчук:

С середины октября в Украине подорожает подсолнечное масло

Цены на овощи, мясо и молоко повысятся

Стоимость картофеля может остаться стабильной

В Украине вскоре вырастут цены на один из базовых продуктов. Речь идет о подсолнечном масле. Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук.

По его словам, предварительно ожидается подорожание подсолнечного масла минимум на 40%. Цены пойдут вверх с 15 октября.

Что будет с ценами на другие продукты

Соломчук говорит, что кроме масла в Украине подорожают овощи. Причиной этого является отсутствие необходимого количества хранилищ. В то же время цены на картофель, согласно прогнозу нардепа, останутся стабильными, если не возникнет проблем с хранением.

Также на украинском рынке вырастут в стоимости молоко и мясо. Нардеп пояснил, что на это повлияет рост цен на корм, электроэнергию и нехватка квалифицированной рабочей силы.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на подсолнечное масло - мнение эксперта

Главред писал, что по словам экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, никакой критической ситуации с ценами осенью и зимой не предвидится.

В то же время прогнозировать точную цену на подсолнечное масло эксперт не стал. По его словам, это делать еще рано, ведь сезон только начался.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине вторую неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Основным фактором подорожания стало сокращение объемов сбора урожая в тепличных комбинатах.

Ранее сообщалось, что в Украине могут повысить цены на крупы. Враг начал активно наносить удары по энергетическим объектам Украины, соответственно, может подорожать электроэнергия. Но цена начнет меняться не раньше, чем зимой. Осенью повышение цен на крупы не предвидится.

Накануне стало известно, что урожай картофеля в этом году достаточно хороший, но зимой овощи начнут дорожать из-за расходов на хранение, а весной будет происходить поступление импорта из-за того, что своего качественного картофеля станет меньше.

О персоне: Дмитрий Соломчук Соломчук Дмитрий Викторович (род. 1 октября 1980, Ровно) - украинский политик, народный депутат Верховной Рады IX созыва от политической партии "Слуга народа", бывший заместитель руководителя фракции в парламенте, пишет Википедия. Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В парламенте отстаивает интересы малых и средних фермеров.

