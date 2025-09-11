Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

Основным фактором подорожания хлеба является не дефицит зерна, а рост затрат на энергоносители, оплату труда и импортные составляющие, указывает эксперт.

Что будет с ценами на хлеб до конца года / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Марчук:

На формирование цены на хлеб влияет ряд факторов

До конца 2025 года хлеб подорожает еще на 20-25%

Урожай пшеницы в этом году остался на уровне прошлого, однако из-за роста затрат на энергоносители, логистику и другие составляющие производства осенью и зимой украинцам следует ожидать дальнейшего подорожания хлеба. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Марчук пояснил, что урожай пшеницы в этом году составил около 22 миллионов тонн, то есть на уровне прошлого года, поэтому говорить о ее дефиците или влиянии недостатка сырья на стоимость хлеба нет оснований.

Он уточнил, что доля пшеницы в конечной цене хлеба составляет лишь 20-25%, тогда как большее влияние имеют другие составляющие производственного цикла.

"К этим факторам относятся и логистика, и стоимость горюче-смазочных материалов, и продовольственная инфляция, которая в Украине, к сожалению, является достаточно высокой (около 22%). Хлебозаводы работают на газовых и электропечах, соответственно, цену формируют и расходы на электроэнергию и газ, которые подорожали с 1 августа 2025 года. Таким образом, в цену на хлеб уже будет закладываться подорожание", - указывает эксперт.

Марчук отметил, что также на цену влияют расходы на оплату труда, ведь зарплаты работников хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, должны быть не менее 20 тысяч гривен.

Дополнительным фактором является зависимость производства от импортных комплектующих, которые закупаются за валюту, поэтому курс доллара и евро также сказывается на цене хлеба.

"Это ключевые факторы, которые влияют на формирование цены на хлеб. В 2024 году цены на хлеб выросли более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. В этом году уже девять месяцев подряд мы наблюдаем подорожание хлеба на 1,5-2%, только в апреле цены не повышались. Получается, что по итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%", - резюмировал он.

Почему цены на продукты продолжают расти - мнение эксперта

Как писал Главред, рост инфляции в Украине и в дальнейшем будет продолжаться, убежден член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он озвучил свой прогноз относительно того, как долго продукты будут оставаться на траектории подорожания.

По его словам, по официальным данным Госкомстата, в феврале инфляция составила 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения - в январе этот показатель был на уровне 12,9%. Это свидетельствует, что инфляция продолжает расти. Пендзин подчеркнул, что речь идет об индексе повышения потребительских цен - именно то, что украинцы чувствуют ежедневно в магазинах, оплачивая товары и услуги.

"И эта тенденция, к сожалению, она будет продолжаться, несмотря на действия, которые вызывает сегодня Национальный банк Украины. Вот мы увидели до 15,5% он повысил учетную ставку. Это как раз один из методов сдерживания инфляции", - сказал он в эфире Еспресо.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в августе индекс цен на мясо, по данным ФАО, достиг рекордного уровня - 128 пунктов. Это на 0,6% больше, чем в июле, и на 4,9% выше показателя за август 2024 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

В то же время в Украине с приходом осени заметно снизились цены на тепличные огурцы - сейчас они стоят в пределах 20-40 грн за килограмм, информируют аналитики EastFruit. Стоимость овоща упала примерно на 16% по сравнению с началом месяца. Основная причина - существенное увеличение предложения при стабильно невысоком спросе, что способствовало формированию доступных цен.

В целом в Украине начался сезон удешевления овощей. В то же время картофель в этом году нарушил тенденцию. По данным Минфина, некоторые его сорта наоборот подорожали.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

