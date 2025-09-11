Укр
Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

Мария Николишин
11 сентября 2025, 17:43
Гривна ослабила свои позиции по отношению к доллару и евро.
Курс валют на 12 сентября

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в пятницу
  • На сколько ослабла гривна

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 сентября, новый официальный курс валют. Из этого известно, что гривна потеряла свои позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне завтра будет на уровне 41,31 гривни за доллар. Украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

Что важно, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 48,27 гривни за один евро. Гривна потеряла 3 копейки.

В то же время, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,25/48,27 грн/евро.

Курс доллара в сентябре

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что в сентябре, с учетом привычного осеннего оживления деловой активности, НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса.

По ее словам, при отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной.

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на четверг, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривни за доллар.

Банкир Тарас Лесовой говорил, что сейчас в Украине наблюдается стабильная курсовая ситуация, и следующая неделя не станет исключением.

В то же время, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что сейчас у Национального банка Украины есть все возможности для удержания стабильного курса гривни.

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

