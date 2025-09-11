Укр
Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

Мария Николишин
11 сентября 2025, 13:51
38
Банкир сказал, что сейчас существует множество потенциальных угроз для стоимости валют.
Курс валют с 15 по 21 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют до 21 сентября
  • От чего будет зависеть курс евро

Сейчас в Украине наблюдается стабильная курсовая ситуация, и следующая неделя не станет исключением. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, с одной стороны, снижение инфляционного давления и развитие экономики существенно влияют на прочность гривни. А с другой - режим "управляемой гибкости" - это определенная гарантия от катаклизмов.

"Нацбанк, как основной игрок рынка, имеет достаточно рычагов влияния на курсовые показатели, уравновешивая спрос и предложение", - подчеркнул он.

Что будет с курсом евро

Лесовой отметил, что курс европейской валюты в Украине отражает ее мировую стоимость в связке с долларом.

"Пока точно неизвестно, каких еще выкрутасов ожидать, как будет колебаться стоимость этих мировых валют. Однако понятно, что разрыв между ними не увеличится, скорее всего, соотношение между долларом и евро сохранится на уровне 1,15-1,2", - говорит банкир.

По его мнению, существует множество потенциальных угроз, которые на некоторое время могут усилить "ветер" на мировых рынках, но он не советует гражданам проявлять чрезмерную активность по скупке евро.

"Ведь уже в августе курс евро спрыгнул со своего пьедестала, потеряв в стоимости почти 2 грн. То есть торопливость может сыграть злую шутку: в состоянии курсовой изменчивости любые чрезмерные движения только вредят и ведут к потерям", - подчеркнул он.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Лесовой также рассказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 15 по 21 сентября:

  • коридоры валютных изменений: 41,15-41,6 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,15-41,50 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Может ли вырасти курс доллара

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин говорил, что несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл, в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл.

По его словам, насколько быстро и насколько сильно гривна ослабнет будет зависеть от действий регулятора.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил на четверг, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривни за доллар, а курс европейской валюты установлен на уровне 48,24 гривни за один евро.

Тарас Лесовой говорил, что на этой неделе курс доллара ожидается в рамках 41,2-41,8 гривни, а колебания стоимости евро в Украине будет в пределах 48-49 гривни.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорилось о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

