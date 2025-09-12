Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Эксперт отметил, что сейчас в Украине не хватает овощных хранилищ.

Цены на картофель в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

В этом году в Украине хороший урожай картофеля

Стоимость овоща начнет подниматься зимой

Во время пика реализации с огородов и полей цена на овощи низкая

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, хватит ли собственного урожая картофеля Украине до весны и какой будет цена на этот овощ.

По его словам, урожай этого года достаточно хороший, но зимой овощи начнут дорожать из-за расходов на хранение, а весной будет происходить поступление импорта из-за того, что своего качественного картофеля станет меньше.

"Вообще, дефицит овощной группы в Украине сейчас на уровне 400 миллионов долларов, то есть мы импортируем овощи на такую сумму. Представьте, сколько денег мы теряем! Все было бы иначе, если бы в нашем государстве был правильный подход к предоставлению кредитов аграриям, которые занимаются овощеводством", - сказал он в интервью Главреду.

Марчук подчеркнул, что сейчас это постепенно начинают делать, думают над грантами, чтобы производители заходили в эту нишу, а мы не были зависимыми от импорта в зимний период времени и пользовались своим производством.

"Если это будет сделано, то зимний период мы будем проходить с незначительными скачками цен. Впрочем, все это в перспективе, а сейчас ситуация такова, что овощных хранилищ не хватает для хранения. Поэтому во время пика реализации с огородов и полей цена на овощи низкая, но как только овощи начинают закладываться на хранение, цена растет", - подытожил эксперт.

Каким будут цены на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что ситуация с продуктами в сентябре и в целом осенью будет зависеть от урожая.

По его словам, в этом году картофеля и овощей будет больше, поэтому существенного дефицита не ожидается.

"Что касается других продуктов, таких как яйца или мясо, то их стоимость в значительной степени зависит от цены на комбикорм", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Государственной службе статистики Украины рассказали, что в августе 2025 года в Украине была зафиксирована дефляция - потребительские цены снизились на 0,2%. Однако этот показатель касается только сравнения с предыдущим месяцем - июлем.

Также известно, что в Украине начали стремительно снижаться цены на белокочанную капусту, которая еще на прошлой неделе била все рекорды в стоимости.

В то же время, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в августе индекс цен на мясо ФАО достиг исторического максимума - 128 пунктов. Это на 0,6% больше, чем в июле, и на 4,9% выше, чем в августе 2024 года.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

