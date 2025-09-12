Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

Алексей Тесля
12 сентября 2025, 18:08
32
Удорожание затронуло почти все товарные группы, за исключением некоторых видов овощей и сахара.
В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего
В Украине выросли цены на продукты / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В августе 2025 года украинцы столкнулись с очередным ростом цен
  • Наибольший рост цен зафиксирован на яйца, мясо и яблоки

В августе 2025 года в Украине была зафиксирована дефляция — потребительские цены снизились на 0,2%. Однако этот показатель касается лишь сравнения с предыдущим месяцем – июлем.

Стоимость товаров и услуг уменьшилась в среднем на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

видео дня

Согласно отчёту, по сравнению с июлем потребительские цены в августе немного снизились. Однако, если рассматривать годовую инфляцию, она всё ещё составляет около 13,2%, хотя и демонстрирует положительную тенденцию: в июле этот показатель был выше — 14,1%.

Screenshot
/ Facebook/Ukrstat

Как изменились цены в Украине

В августе 2025 года украинцы столкнулись с очередным ростом цен на продукты питания, по сравнению с августом 2024 года. Удорожание затронуло почти все товарные группы, за исключением некоторых видов овощей и сахара, говорится в статистике, опубликованной Госстатом.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца, мясо и яблоки. Так, стоимость яиц увеличилась на 77,4%, поднявшись с 31,4 до 55,8 гривен за десяток. Яблоки подорожали более чем вдвое — на 148,2%, с 28,3 до 70,3 гривен за килограмм.

Среди мясной продукции наибольшее подорожание показала курятина: куриные тушки стали дороже на 35,9%, а филе — на 37,5%. Свинина выросла в цене на 36,8%, говядина — почти на 23%.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Цены на хлеб увеличились в диапазоне от 17% до 21%. Среди круп наибольшее удорожание продемонстрировали ячневая (+37,8%) и гречневая (+19,1%). Молочные продукты также стали дороже: молоко выросло в цене на 21,1%, сметана — на 23,5%, сливочное масло — на 31,5%. Подсолнечное масло за год подорожало на 32,4%, достигнув 81,4 гривен за литр.

В сегменте овощей наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. Капуста подешевела на 40,2%, свекла — на 13%. В то же время морковь прибавила в цене 10,2%, а картофель — 7,7%. Сахар стал дешевле на 9,3%, его средняя цена составляет 32,4 гривен за килограмм.

Screenshot
/ ukrstat.gov.ua

Инфляция в Украине: мнение эксперта

Экономический эксперт Даниил Монин прокомментировал статистику, отметив, что инфляция в Украине второй месяц подряд держится на уровне -0,2%, в первую очередь благодаря удешевлению овощей и фруктов — их цены снизились на 10–12%.

"Это уже заметно по снижению цен на яблоки, картофель и другие продукты. Хотя годовая инфляция остаётся довольно высокой — 13,2%, я пересмотрел свой прогноз и теперь ожидаю, что по итогам 2025 года она снизится до 10,3%", — добавил он.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

Об источнике: Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

18:46Война
"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на Польшу

"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на Польшу

18:04Мир
"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

16:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Последние новости

19:10

Трамп нашел способ отменить санкции против России

18:56

"Большая маленькая ложь" получит 3 сезон: HBO приступил к работе

18:46

"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

18:11

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

18:08

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
18:04

"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на ПольшуВидео

17:57

"Измены – не измены": Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось

17:55

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад УкраиныВидео

17:43

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителямВидео

Реклама
17:02

Евро взлетает, а доллар обваливается: новый курс валют на 15 сентября

17:01

"Начинают вылезать": эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу

16:51

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

16:49

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

16:32

Фонд Андрея Матюхи поддержал запуск онлайн-хаба "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

16:19

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

15:58

Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

15:44

Разгром "элитных" частей РФ на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

15:38

В роду были хозяева - какие фамилии свидетельствуют о селянском происхождении

15:33

Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

Реклама
15:33

Чем отличаются два парня в офисе: надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти ответ

15:30

Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дорогеВидео

15:06

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

14:58

"Семейная фишка": дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

14:56

Ценники внезапно изменили: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

14:49

Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел

14:43

Дроны СБУ взорвали крупнейший нефтяной хаб РФ на Балтике: СМИ узнали детали

14:42

Детектива НАБУ поймали со скрытой квартирой за 4 млн – Шабунин назвал это "ошибкой в декларации" – эксперт

14:29

В этот раз не справился: что случилось со здоровьем MÉLOVIN

14:04

"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

13:59

"У нас есть доказательства": в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

13:56

Прощай, белый уксус: люди массово заменяют его в ванной и остаются в восторгеВидео

13:50

Почему 13 сентября запрещается выносить мусор: какой церковный праздник

13:39

Почему люди в церкви всегда такие грустные: священник поразил ответом

13:23

Нардепов и бывших чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел – военный

13:16

Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

13:05

Падение цен продлится, но не долго - когда овощи в Украине начнут дорожать

12:50

"Ситуация ухудшается", ВСУ под угрозой окружения: Снегирев назвал направление

12:36

Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

12:34

Летел на скорости 200 км/ч и пытался замять дело: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

Реклама
12:07

Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

11:56

Президент Финляндии к студентам КНУ: Придерживайтесь демократии, защищайте права человека и основные свободы

11:53

"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

11:52

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:51

Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

11:33

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

11:29

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

11:04

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:00

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

10:54

Гороскоп на завтра 13 сентября: Тельцам - приятный звонок, Девы сорвут куш

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять