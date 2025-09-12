В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

Удорожание затронуло почти все товарные группы, за исключением некоторых видов овощей и сахара.

В августе 2025 года в Украине была зафиксирована дефляция — потребительские цены снизились на 0,2%. Однако этот показатель касается лишь сравнения с предыдущим месяцем – июлем.

Стоимость товаров и услуг уменьшилась в среднем на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно отчёту, по сравнению с июлем потребительские цены в августе немного снизились. Однако, если рассматривать годовую инфляцию, она всё ещё составляет около 13,2%, хотя и демонстрирует положительную тенденцию: в июле этот показатель был выше — 14,1%.

Как изменились цены в Украине

В августе 2025 года украинцы столкнулись с очередным ростом цен на продукты питания, по сравнению с августом 2024 года. Удорожание затронуло почти все товарные группы, за исключением некоторых видов овощей и сахара, говорится в статистике, опубликованной Госстатом.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца, мясо и яблоки. Так, стоимость яиц увеличилась на 77,4%, поднявшись с 31,4 до 55,8 гривен за десяток. Яблоки подорожали более чем вдвое — на 148,2%, с 28,3 до 70,3 гривен за килограмм.

Среди мясной продукции наибольшее подорожание показала курятина: куриные тушки стали дороже на 35,9%, а филе — на 37,5%. Свинина выросла в цене на 36,8%, говядина — почти на 23%.

Цены на хлеб увеличились в диапазоне от 17% до 21%. Среди круп наибольшее удорожание продемонстрировали ячневая (+37,8%) и гречневая (+19,1%). Молочные продукты также стали дороже: молоко выросло в цене на 21,1%, сметана — на 23,5%, сливочное масло — на 31,5%. Подсолнечное масло за год подорожало на 32,4%, достигнув 81,4 гривен за литр.

В сегменте овощей наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. Капуста подешевела на 40,2%, свекла — на 13%. В то же время морковь прибавила в цене 10,2%, а картофель — 7,7%. Сахар стал дешевле на 9,3%, его средняя цена составляет 32,4 гривен за килограмм.

Инфляция в Украине: мнение эксперта

Экономический эксперт Даниил Монин прокомментировал статистику, отметив, что инфляция в Украине второй месяц подряд держится на уровне -0,2%, в первую очередь благодаря удешевлению овощей и фруктов — их цены снизились на 10–12%.

"Это уже заметно по снижению цен на яблоки, картофель и другие продукты. Хотя годовая инфляция остаётся довольно высокой — 13,2%, я пересмотрел свой прогноз и теперь ожидаю, что по итогам 2025 года она снизится до 10,3%", — добавил он.

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

