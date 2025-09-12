Укр
Читать на украинском
Цены на овощи падают, но подорожание уже не за горами - когда все изменится

Руслана Заклинская
12 сентября 2025, 13:05
Овощи "борщевого набора" дешевеют благодаря большому предложению, рассказал Денис Марчук.
Цены на овощи падают, но подорожание уже не за горами - когда все изменится
Эксперт рассказал, когда цены на овощи взлетят / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Марчука:

  • Цены на овощи в сентябре-октябре будут оставаться низкими
  • После закладки овощей на хранение возможно повышение цен
  • Овощи "борщевого набора" дешевеют благодаря большому предложению

В сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться на низком уровне. Однако после закладки овощей на хранение цены могут вырасти. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в этом году ситуация с овощами значительно лучше, чем в прошлом году. В прошлом сезоне из-за засухи аграрии потеряли значительную часть урожая, что привело к высоким ценам на овощи.

видео дня

"В этом году другая тенденция: в июле цены на овощи были ниже, чем в июне, а в августе ситуация стала еще лучше, чем в июле. Поэтому овощи "борщевого набора" за счет значительного предложения проседают в цене", - пояснил Марчук.

Он отметил, что в сентябре-октябре цены будут оставаться низкими до момента закладки овощей на хранение. После этого, из-за расходов на хранение, цены могут повыситься.

"В общем, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора", - добавил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Цены на продукты в сентябре и осенью будут зависеть от урожая, утверждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украинская аграрная ассоциация ожидает больший урожай, Клуб аграрного бизнеса - меньший. В прошлом году низкая урожайность повысила стоимость продовольственной корзины на 22% при инфляции 14%.

"В 2025 году ситуация выглядит более стабильной. Картофеля и овощей будет больше, поэтому существенного дефицита не ожидается. В то же время каждый производитель заинтересован в том, чтобы продавать дороже, и поэтому в информационном пространстве появляется много кликбейтных заявлений о "плохом урожае" и будущем росте цен. Но оснований для этого пока нет", - отметил Пендзин.

Цены на яйца и мясо в значительной степени зависят от стоимости комбикорма, который базируется на кукурузе, поэтому, как отметил эксперт, существует прямая зависимость между урожаем и стоимостью мясо-молочной продукции.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине резко подешевела белокочанная капуста. За последнюю неделю цены упали на 19% - от 7-16 грн/кг до 6-12 грн/кг из-за начала уборки поздних сортов почти во всех регионах.

Также в августе индекс цен на мясо ФАО достиг исторического максимума - 128 пунктов. Это на 0,6% больше, чем в июле, и на 4,9% выше, чем год назад.

Кроме этого, с наступлением осени тепличные огурцы в Украине подешевели до 20-40 грн/кг, что на 16% меньше, чем в начале месяца. Причина - большое предложение из-за благоприятной погоды и урожай второго оборота.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

