Евро взлетает, а доллар обваливается: новый курс валют на 15 сентября

По отношению к евро гривна ослабила позиции.

https://glavred.info/ukraine/evro-vzletaet-a-dollar-obvalivaetsya-novyy-kurs-valyut-na-15-sentyabrya-10697549.html Ссылка скопирована

Курс валют на 15 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в понедельник

По сравнению с какой валютой гривна укрепилась

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, новый официальный курс валют. По сравнению с долларом гривне удалось укрепиться. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне на понедельник установлен на уровне 41,28 гривни за доллар. Украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

видео дня

В то же время, по отношению к евро гривна ослабила позиции. Курс евро установлен на уровне 48,39 гривни за один евро. Украинская валюта потеряла 12 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,24/41,27 грн/долл., а евро - 48,32/48,34 грн/евро.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что на следующей неделе украинцам не стоит проявлять чрезмерную активность по скупке евро.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается стабильная курсовая ситуация, и следующая неделя не станет исключением.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 сентября, официальный курс доллара на уровне 41,31 гривни, а евро - 48,27 гривни.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что сейчас у Национального банка Украины есть все возможности для удержания стабильного курса гривни.

Кроме того, Тарас Лесовой говорил, что до 14 сентября показатели валютного рынка будут в относительно прогнозируемом состоянии. Он считает, что евро и доллар - мировые валюты, которым не грозит опасность.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред