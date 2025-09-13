Укр
Популярный в Украине овощ становится дефицитом - цены растут с бешеным темпом

Руслана Заклинская
13 сентября 2025, 16:40обновлено 13 сентября, 17:30
Из-за сезонного спада производства и активизации закупок отечественных сетей цены на ключевой овощ в Украине растут.
В Украине резко дорожают помидоры / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине растут цены на тепличные помидоры
  • Причина - сокращение сбора урожая
  • За неделю подорожание составило около 14%

В Украине вторую неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Основным фактором подорожания стало сокращение объемов сбора урожая в тепличных комбинатах. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, на рынке ощутимо уменьшилось предложение продукции, что автоматически привело к росту стоимости. Дополнительным фактором стала и сезонность - из открытого грунта поступает значительно меньше томатов, ведь пик полевого производства уже позади.

Согласно данным ежедневного мониторинга, только с начала текущей недели тепличные помидоры подорожали еще на 14%. Сейчас производители готовы отгружать продукцию по ценам от 35 до 55 грн за килограмм (что соответствует $0,85-1,33/кг). В то же время уровень стоимости зависит от качества овощей, их калибра и объемов партии.

Представители тепличных хозяйств объясняют, что повышение отпускных цен стало возможным благодаря росту спроса. В частности, все большую активность в закупках проявляют отечественные розничные торговые сети и оптовые компании. В то же время поддерживающим фактором остается и подорожание грунтовых томатов, которые также ощутимо выросли в цене из-за сезонного спада производства.

Несмотря на нынешнюю динамику, эксперты подчеркивают, что стоимость тепличных помидоров в Украине остается относительно невысокой. Сейчас они стоят в среднем на 30% дешевле, чем это было в начале сентября 2024 года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты осенью

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими, однако после закладки их на хранение возможен рост стоимости.

Он отметил, что в этом году ситуация значительно лучше, чем в прошлом году. Тогда из-за засухи урожай был слабым и цены были высокими, а сейчас овощи "борщевого набора" дешевеют благодаря большому предложению.

"В общем, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора", - добавил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в августе 2025 года в Украине зафиксировали дефляцию - потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с июлем. В то же время годовая инфляция составила 13,2% против 14,1% месяцем ранее.

Также заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что урожая картофеля Украине хватит. По его прогнозу зимой цены будут расти из-за расходов на хранение, а весной придется импортировать часть продукции из-за уменьшения собственных запасов.

Кроме этого, Марчук заявил, что осенью подорожание круп, в частности гречки, не ожидается. Цены могут вырасти только зимой, если из-за ударов по энергетике подорожает электроэнергия.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

продукты питания цены на продукты новости Украины
