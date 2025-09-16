В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

На стихийные бунты решатся не все россияне, но ответ в любом случае будет жесткий.

Что сказал Пендзин:

В некоторых регионах России население может поднять бунт

Силовики будут жестко подавлять стихийные бунты

Большинство россиян готовы жить хуже

Экономика страны-агрессора России все больше страдает из-за продолжения войны в Украине. И если на ведение войны Кремль деньги найдет, то обеспечение социальных потребностей страны все больше будет "проседать".

Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, так как в России нет организованной оппозиции, на фоне экономических проблем у населения стихийные бунты могут возникнуть разве что в доведенных до предела субъектах федерации.

Как будут действовать российские власти

Экономист считает, что на фоне ухудшения социального и экономического положения в России в случае начала стихийных бунтов власть будет жестко их подавлять силовыми структурами.

"Для того, чтобы происходили какие-то демократические процессы, должна быть оппозиция с организационным центром - без этого народный бунт превращается в стихийное бедствие", - пояснил он.

Почему россияне готовы жить хуже

То есть, даже если произойдет стремительное падение уровня жизни российского населения, россияне будут молчать. А все потому, что тамошний психотип населения выстроен в механизмах восприятия тоталитарной власти.

"Россияне готовы жить хуже. И это не значит, что будут какие-то стихийные процессы. Если станет совсем плохо, будет бунт, который завершится жестким подавлением его. А в России от этого ничего не изменится", - подчеркнул Пендзин.

Состояние экономики России - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Россия оказалась перед серьезным бюджетным дефицитом. Вместо сокращения расходов на военные нужды Кремль может переложить бремя на население, повысив налоги.

Ранее, как писал Главред, Тарас Загородний сообщал, что экономические проблемы уже хорошо почувствовал бизнес в РФ, который завязан на топливо. При этом России разгоняется инфляция.

Накануне стало известно, что удары Украины по НПЗ России вызвали топливный дефицит внутри страны и поставило одну из ключевых стратегических сфер Кремля под угрозу паралича.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

