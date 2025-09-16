Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

Анна Косик
16 сентября 2025, 12:48
601
На стихийные бунты решатся не все россияне, но ответ в любом случае будет жесткий.
протест в рф, россия
Ухудшение экономического положение не станет большой проблемой для большинства россиян / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Пендзин:

  • В некоторых регионах России население может поднять бунт
  • Силовики будут жестко подавлять стихийные бунты
  • Большинство россиян готовы жить хуже

Экономика страны-агрессора России все больше страдает из-за продолжения войны в Украине. И если на ведение войны Кремль деньги найдет, то обеспечение социальных потребностей страны все больше будет "проседать".

Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, так как в России нет организованной оппозиции, на фоне экономических проблем у населения стихийные бунты могут возникнуть разве что в доведенных до предела субъектах федерации.

видео дня

Как будут действовать российские власти

Экономист считает, что на фоне ухудшения социального и экономического положения в России в случае начала стихийных бунтов власть будет жестко их подавлять силовыми структурами.

"Для того, чтобы происходили какие-то демократические процессы, должна быть оппозиция с организационным центром - без этого народный бунт превращается в стихийное бедствие", - пояснил он.

Почему россияне готовы жить хуже

То есть, даже если произойдет стремительное падение уровня жизни российского населения, россияне будут молчать. А все потому, что тамошний психотип населения выстроен в механизмах восприятия тоталитарной власти.

"Россияне готовы жить хуже. И это не значит, что будут какие-то стихийные процессы. Если станет совсем плохо, будет бунт, который завершится жестким подавлением его. А в России от этого ничего не изменится", - подчеркнул Пендзин.

Состояние экономики России - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Россия оказалась перед серьезным бюджетным дефицитом. Вместо сокращения расходов на военные нужды Кремль может переложить бремя на население, повысив налоги.

Ранее, как писал Главред, Тарас Загородний сообщал, что экономические проблемы уже хорошо почувствовал бизнес в РФ, который завязан на топливо. При этом России разгоняется инфляция.

Накануне стало известно, что удары Украины по НПЗ России вызвали топливный дефицит внутри страны и поставило одну из ключевых стратегических сфер Кремля под угрозу паралича.

Другие новости:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России бунты социальные бунты Олег Пендзин экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:23Украина
Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

13:22Синоптик
Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

13:58

Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогоз

13:47

"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войнуВидео

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удараФото

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - УсовЛукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов
12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

Реклама
12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:40

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

10:42

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

Реклама
10:35

"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

10:33

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

10:32

Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под ударФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

Реклама
06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять