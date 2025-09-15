Укр
У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

Юрий Берендий
15 сентября 2025, 09:57
РФ из-за дефицита бюджета рассматривает повышение НДС до 22%, чтобы переложить финансовое бремя войны на население, говорится в отчете Института изучения войны.
У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины - детали от ISW/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в отчете ISW:

  • РФ может повысить НДС, чтобы исправить дефицит бюджета
  • Такой шаг перечеркнет все усилия российского Центробанка
  • Из такой экономической ситуации России будет трудно выйти

Россия оказалась перед серьезным бюджетным дефицитом. Вместо сокращения расходов на военные нужды Кремль может переложить бремя на население, повысив налоги. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным нескольких источников в российском правительстве, рассматривается поднятие налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Такой шаг позволил бы ежегодно пополнять бюджет на дополнительный триллион рублей (около 11,9 млрд долларов), что составляет примерно 0,5% ВВП страны.

"Это фактически будет означать изъятие денег у населения, поскольку бизнес преимущественно перекладывает налоговую нагрузку на потребителей путем повышения цен на товары и услуги",- отметили в ISW.

Аналитики отмечают, что поднятие НДС может перечеркнуть усилия российского Центробанка в сдерживании инфляции и не решит проблем, связанных с преждевременным снижением ключевой ставки. В конце августа 2025 года источник в Кремле сообщил Reuters, что этот шаг рассматривается как единственный вариант для покрытия дефицита федерального бюджета.

Вероятным следствием станет дальнейший скачок инфляции, сокращение денежного обращения в экономике, снижение покупательной способности населения и еще более сильное замедление экономического развития страны.

"Путин непреднамеренно создал экономическую ситуацию, из которой России будет трудно выйти, приняв политику, направленную на увеличение зависимости российского общества от военных расходов путем значительных инвестиций в российскую оборонную промышленность, в то время как российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы и бензина, более широкими демографическими проблемами и уменьшением сбережений", - говорится в отчете ISW.

Что будет, если США введут новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, если санкции против покупателей российской нефти действительно начнут действовать, а первые их проявления уже заметны на примере Индии, валютные поступления России существенно сократятся. Это, в свою очередь, может запустить серьезные негативные экономические процессы. Прежде всего в РФ резко вырастет бюджетный дефицит, а российский рубль начнет стремительно обесцениваться. Такое мнение озвучил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Как следствие, Россия быстро дойдет до того, что не сможет осуществлять социальные и бюджетные расходы. В свою очередь это, с одной стороны, может спровоцировать бунты снизу, а с другой - недовольство верхов, прежде всего олигархов, которые зарабатывали на энергоресурсах. Эти доходы и так уже существенно сократились, и многие из этих олигархов попали под персональные санкции Запада", - отметил Новак.

По его убеждению, в итоге это способно привести к сценарию, который исторически является наиболее вероятным способом смены власти в России, - к дворцовому перевороту.

Экономические проблемы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина усилила удары по нефтегазовой инфраструктуре России. Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, эффект этих атак уже ощущают обычные россияне. Так, во временно оккупированном Крыму бензин отпускают по талонам и не всем желающим, подобные проблемы наблюдаются и в Приморье.

Украинские дроны регулярно уничтожают объекты российской нефтеперерабатывающей промышленности, что повлекло масштабные сбои в ее работе. По данным Politico, за последние недели вышла из строя значительная часть производственных мощностей, из-за чего возник дефицит топлива внутри страны, а одна из ключевых отраслей Кремля оказалась на грани паралича.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил возможность начала экономической войны против России, если та не прекратит агрессию против Украины. В то же время, как пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, на практике американский президент не намерен прибегать к таким радикальным шагам.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Институт изучения войны экономика России
