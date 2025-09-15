Укр
РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушения

Анна Ярославская
15 сентября 2025, 08:43
65
ВС РФ обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области. Над Днепропетровской областью ПВО сбила шесть дронов.
Ночью РФ атаковала Запорожскую область
Ночью РФ атаковала Запорожскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены
  • Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожья
  • На Днепропетровщине повреждено транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома

В ночь на 25 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областям. Есть разрушения, пострадавшие и одна жертва. Детали раскрыли в ОВА.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ночью оккупанты атаковали пригород Запорожья. Удар пришелся по территории садового общества.

видео дня

Частично разрушен дом на усадебном участке. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам Федорова, в результате вражеских атак на Пологовский район один человек погиб, еще двое – получили ранения.

Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Федоров уточнил, что оккупанты нанесли не менее четырех ударов по Кушугумской общине.

Также армия России осуществила 9 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.

398 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Магдалиновку, Таврическое, Плавное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новоандреевку, Преображенку и Успеновку.

Оккупанты совершили девять обстрелов из РСЗО по территории Запорожья, Кушугума, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки и Червоного.

191 артиллерийский удар нанесен по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожскую область
    Атака РФ на Запорожскую область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар по Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что один человек получил ранения, а на транспортном предприятии, в больнице и лесу вспыхнули пожары в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

"Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Попадание есть в Юрьевской общине Павлоградского района. Произошел пожар. Повреждено транспортное предприятие. Агрессор также нанес удар по Апостоловому Криворожского района. Там также возникло возгорание", - говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Никопольский район оккупанты обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами.

"Под ударом были райцентр и Покровская община. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, хозяйственная постройка, еще одна – разрушена. Задет газопровод", – отметил Лысак.

Синельниковский район захватчики атаковали FPV-дронами и КАБами. Пострадали Покровская и Межевская общины – там горели крыша медучреждения, лес и сухая трава, а также повреждено админздание.

По словам Лысака, защитники неба сбили над областью 6 вражеских дронов.

  • Атака на Днепропетровскую область
    Атака на Днепропетровскую область Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровскую область
    Атака на Днепропетровскую область Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровскую область
    Атака на Днепропетровскую область Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровскую область
    Атака на Днепропетровскую область Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровскую область
    Атака на Днепропетровскую область Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

В ночь на 14 сентября российские войска совершили атаку по Украине, применив 59 воздушных целей. Среди них была баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" и 58 ударных дронов различных типов, в частности Shahed и Гербера, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По словам народного депутата и секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия готовит возможный удар по зданию Верховной Рады, что временно парализовало бы работу государства.

Как сбивать Шахеды на подлёте к городам: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, что сбивать вражеские дроны можно ещё до их подлета к крупным городам.

По его словам, ситуацию мог бы изменить лёгкий штурмовик наподобие Super Tucano.

"Стоимость одного часа полёта штурмовика составляет от 500 до 1000 долларов. Для сравнения: один зенитный дрон стоит в среднем 2–2,5 тысячи долларов. Существенная разница", — подчеркнул эксперт в интервью Главреду.

При этом лёгкий самолёт движется вдвое или втрое быстрее Shahed-136, способен атаковать на безопасной высоте и поражать дроны пулемётным огнём.

Коваленко добавил, что звено из трех-четырех таких машин могло бы за час сбить 30–40 дронов ещё на подлёте, что значительно разгрузило бы эшелонированную ПВО Киева и других крупных городов.

война в Украине Запорожская область Днепропетровская область новости Украины война России и Украины
