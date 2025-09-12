В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известно

Кратко:
- В Сумах прогремели два взрыва
- Был "прилет" дронов по нежилому помещению
Утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении
И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил в Telegram о двух взрывах.
"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению. Информация о раненых или погибших уточняется", - написал он.
Кобзарь также обнародовал фото охваченного огнем здания в Сумах.
Смотрите видео - Кобзарь рассказал о ситуации в Сумах после вражеской атаки:
Атаки РФ на Сумы - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Сумы. Прогремело два взрыва. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе вспыхнул пожар. Оба взрыва были попаданиями беспилотников по одному из учебных заведений города.
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.
15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах.
30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.
Как сбивать Шахеды на подлёте к городам: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, что сбивать вражеские дроны можно ещё до их подлета к крупным городам.
По его словам, ситуацию мог бы изменить лёгкий штурмовик наподобие Super Tucano.
"Стоимость одного часа полёта штурмовика составляет от 500 до 1000 долларов. Для сравнения: один зенитный дрон стоит в среднем 2–2,5 тысячи долларов. Существенная разница", — подчеркнул эксперт в интервью Главреду.
При этом лёгкий самолёт движется вдвое или втрое быстрее Shahed-136, способен атаковать на безопасной высоте и поражать дроны пулемётным огнём.
Коваленко добавил, что звено из трех-четырех таких машин могло бы за час сбить 30–40 дронов ещё на подлёте, что значительно разгрузило бы эшелонированную ПВО Киева и других крупных городов.
Другие новости:
- "У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ
- Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной
- Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред