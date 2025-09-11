В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

Вражеские дроны атаковали здания учебного заведения. Есть и другие разрушения.

Атака дронов на Сумы произошла в ночь на 11 сентября / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, t.me/hryhorov_oleg

В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Сумы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе вспыхнул пожар, есть разрушения.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар сообщил около двух часов ночи, что в Сумах было слышно два взрыва. Оба были попаданиями беспилотников по одному из учебных заведений города.

"По состоянию на сейчас информации о погибших или раненых нет. На месте работают все соответствующие службы", - написал он.

По словам, главы Сумской ОВА Олега Григорова, вражеской атаке подвергся Заречный район города Сумы.

"Основной удар пришелся не на жилой сектор. Предварительно без пострадавших. На месте попадания - пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - написал он.

В Сумской ОГА подтвердили, что в результате атаки дронов повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.

"Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы", - говорится в сообщении.

В Сумах - пожар после атаки дронов / Фото: t.me/hryhorov_oleg

Атаки РФ на Сумы - последние новости

Россияне регулярно обстреливают Сумы и Сумскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Как писал Главред, в ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.

15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах.

30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

РФ готовит новые атаки, чему готовиться осенью: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что осенью РФ будет продолжать атаковать энергетический сектор Украины. Единственная разница - оккупанты будут масштабнее применять дроны вместо ракет.

"Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы. Если в 2022 году некоторые города переживали блэкауты по 2-3 недели, как, например, Одесса, то в прошлом году некоторые города переживали блэкауты по 24 часа, это был максимум. В 2023-2024 годах мы уже адаптировались к угрозам, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - сказал Коваленко.

