В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

Кратко:
- РФ атаковала Сумы дронами
- Под удар попала гражданская инфраструктура
- Вспыхнул пожар, есть разрушения
В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Сумы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе вспыхнул пожар, есть разрушения.
Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар сообщил около двух часов ночи, что в Сумах было слышно два взрыва. Оба были попаданиями беспилотников по одному из учебных заведений города.
"По состоянию на сейчас информации о погибших или раненых нет. На месте работают все соответствующие службы", - написал он.
Смотрите видео - Кобзар рассказал о ситуации в Сумах после атаки РФ:
По словам, главы Сумской ОВА Олега Григорова, вражеской атаке подвергся Заречный район города Сумы.
"Основной удар пришелся не на жилой сектор. Предварительно без пострадавших. На месте попадания - пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - написал он.
В Сумской ОГА подтвердили, что в результате атаки дронов повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.
"Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Атаки РФ на Сумы - последние новости
Россияне регулярно обстреливают Сумы и Сумскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
Как писал Главред, в ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.
15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах.
30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.
РФ готовит новые атаки, чему готовиться осенью: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что осенью РФ будет продолжать атаковать энергетический сектор Украины. Единственная разница - оккупанты будут масштабнее применять дроны вместо ракет.
"Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы. Если в 2022 году некоторые города переживали блэкауты по 2-3 недели, как, например, Одесса, то в прошлом году некоторые города переживали блэкауты по 24 часа, это был максимум. В 2023-2024 годах мы уже адаптировались к угрозам, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - сказал Коваленко.
Другие новости:
- Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу
- "Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО
- Таким ударом по Кабмину: эксперты раскрыли, что делает "Искандер-К" еще более опасным
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред