Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

Анна Косик
16 сентября 2025, 11:41
Масштабный пожар вспыхнул на одном из нефтеперерабатывающих заводов России.
Саратовский НПЗ
Под ударом оказался объект, который обеспечивал оккупантов нефтепродуктами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • В Саратовской области гремели взрывы
  • В результате операции Сил обороны поражен НПЗ
  • На заводе возник пожар

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, в районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения военные уточняют.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки на Саратовскую область РФ:

Что известно о Саратовском НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.

В целом предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов, а объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. При этом НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какой эффект имеют удары Украины по НПЗ РФ

Как писал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора привели к нехватке горючего и подорожанию бензина в России.

Такой топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.

Удары по НПЗ России - последние новости

Ранее подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины также атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.

Недавно также операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем (СБС) совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ.

Напомним, Главред писал, что накануне Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с силами сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра" провели специальные мероприятия. В результате под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие - Ильский НПЗ.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

новости России НПЗ война России и Украины Удары вглубь РФ
