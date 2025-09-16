РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

Во время тушения возгорания на одной из локаций враг атаковал ее повторно.

Что известно о последствиях атаки на Киевщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Страна-агрессорка Россия в ночь на 16 сентября атаковала Киевскую область. Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны, в результате чего сбиты вражеские цели.

По его словам, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, а среди населения пострадавших нет.

Что известно о последствиях вражеской атаки

В Фастовском районе ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. В это время враг повторно атаковал территорию, в результате чего повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Уже утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. В настоящее время спасатели работают на месте.

"Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей. Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

