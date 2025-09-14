Укр
Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

Алексей Тесля
14 сентября 2025, 09:58
Силы беспилотных систем последовательно снижают способности РФ обеспечивать свои войска горючим.
Нанесен удар по крупному НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Поражено предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области
  • Удар был осуществлен на расстоянии более 800 км от границы Украины

В ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем (СБС) совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ.

Бал поражено предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, сообщили в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности РФ обеспечивать свои войска горючим и продолжать войну против Украины", - отметили в ведомстве.

Удар был осуществлен на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

Что известно о "Киришинефтеоргсинтез"

"Киришинефтеоргсинтез" является вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом России после Омского НПЗ и основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Завод перерабатывает более 20 млн тонн нефти в год и выпускает около 80 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное реактивное топливо, которое используется для обеспечения российской армии.

Завод выпускает около 80 видов нефтепродуктов, в том числе бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо, и напрямую привлечено к обеспечению нефтепродуктами российской армии.

"В результате удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Ответные удары по объектам врага: что говорит эксперт

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что в случае возникновения угрозы со стороны Беларуси, Украина способна оперативно отреагировать, нанеся удары по ключевым объектам белорусской экономики.

По его словам, в список потенциальных целей входят нефтеперерабатывающие заводы, железнодорожные узлы, а также крупные промышленные предприятия — в частности, "Нафтан" и "Беларуськалий". Как отметил аналитик, эти объекты можно вывести из строя буквально за несколько часов.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что 14 сентября Ленинградскую область страны-агрессора России снова атаковали дроны. Они были направлены на стратегические объекты нефтеперерабатывающей промышленности..

Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

