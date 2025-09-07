Укр
Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

Алексей Тесля
7 сентября 2025, 16:30
Уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ, а именно ЕЛОУ-AT-6.
Дрон
Нанесен удар по стратегическим объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ
  • Был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ

В ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с силами сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра" провели специальные мероприятия.

В результате под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ, говорится в сообщении ССО ВСУ.

"В два часа ночи благодаря четко спланированным действиям подразделениями ССО и представителями "Черная искра" был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ, а именно ЭЛОУ-AT-6", - отметили украинские защитники.

Screenshot
/ t.me/ukr_sof

Что известно о ЭЛОУ-AT-6

Это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Удары по вражеским НПЗ: мнение эксперта

Военный аналитик Роман Свитан сообщил, что в случае угрозы с территории Беларуси Украина готова быстро ответить, нанеся удары по важным объектам белорусской экономики. Речь идёт о нефтеперерабатывающих заводах, железнодорожной инфраструктуре и предприятиях, таких как "Беларуськалий" и "Нафтан". По его словам, эти объекты могут быть выведены из строя за считанные часы.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ НПЗ и стратегические объекты были под ударом. В ночь на 7 сентября в стране-агрессоре России раздавались взрывы.

Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.

Читайте также:

Силы специальных операций Украины

Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.

Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:

  • к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
  • проведению информационно-психологических операций;
  • борьбе с терроризмом и пиратством;
  • мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
  • мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
  • обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
  • мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
  • противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
  • ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • к международным антитеррористическим операциям;
  • борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.

Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.

В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

НПЗ война России и Украины атака дронов





