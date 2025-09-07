Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

Главное:
- Под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ
- Был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ
В ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с силами сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра" провели специальные мероприятия.
В результате под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ, говорится в сообщении ССО ВСУ.
"В два часа ночи благодаря четко спланированным действиям подразделениями ССО и представителями "Черная искра" был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ, а именно ЭЛОУ-AT-6", - отметили украинские защитники.
Что известно о ЭЛОУ-AT-6
Это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.
Удары по вражеским НПЗ: мнение эксперта
Военный аналитик Роман Свитан сообщил, что в случае угрозы с территории Беларуси Украина готова быстро ответить, нанеся удары по важным объектам белорусской экономики. Речь идёт о нефтеперерабатывающих заводах, железнодорожной инфраструктуре и предприятиях, таких как "Беларуськалий" и "Нафтан". По его словам, эти объекты могут быть выведены из строя за считанные часы.
Удары вглубь РФ: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в РФ НПЗ и стратегические объекты были под ударом. В ночь на 7 сентября в стране-агрессоре России раздавались взрывы.
Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.
Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.
Силы специальных операций Украины
Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.
Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:
- к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
- проведению информационно-психологических операций;
- борьбе с терроризмом и пиратством;
- мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
- мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
- обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
- мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
- противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
- ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- к международным антитеррористическим операциям;
- борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.
Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.
В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.
