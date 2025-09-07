Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

Уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ, а именно ЕЛОУ-AT-6.

Главное:

Под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ

Был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ

В ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с силами сопротивления в Краснодарском крае России "Черная искра" провели специальные мероприятия.

В результате под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие – Ильский НПЗ, говорится в сообщении ССО ВСУ.

"В два часа ночи благодаря четко спланированным действиям подразделениями ССО и представителями "Черная искра" был уничтожен основной объект, обеспечивающий функционирование целого НПЗ, а именно ЭЛОУ-AT-6", - отметили украинские защитники.

Что известно о ЭЛОУ-AT-6

Это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Удары по вражеским НПЗ: мнение эксперта

Военный аналитик Роман Свитан сообщил, что в случае угрозы с территории Беларуси Украина готова быстро ответить, нанеся удары по важным объектам белорусской экономики. Речь идёт о нефтеперерабатывающих заводах, железнодорожной инфраструктуре и предприятиях, таких как "Беларуськалий" и "Нафтан". По его словам, эти объекты могут быть выведены из строя за считанные часы.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ НПЗ и стратегические объекты были под ударом. В ночь на 7 сентября в стране-агрессоре России раздавались взрывы.

Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.

