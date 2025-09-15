Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

Россия переориентировала экспорт нефти в Азию и начала рассчитываться не в долларах.

https://glavred.info/world/bystro-prisposobilas-forbes-obyasnil-pochemu-sankcii-ne-ostanovili-ekonomiku-rf-10698146.html Ссылка скопирована

В Forbes объяснили, почему санкции не остановили экономику РФ / Коллаж Главред

Кратко:

Российские ИТ-компании создали аналоги популярных сервисов

Китай и Россия установили рекорд двусторонней торговли

Несмотря на санкционные меры против России, международная торговля продолжает приносить Москве сотни миллиардов долларов, пишет Forbes.

Когда в 2022 году санкции коснулись крупнейших банков России, ожидалось, что они приведут к полной заморозке российской экономики. Вместо этого, экономика РФ продолжает функционировать, хотя и в ограниченном режиме.

видео дня

Отмечается, что Россия переориентировала экспорт нефти в Азию и начала рассчитываться не в долларах. Танкеры "теневого флота" избегали западного страхования и создавали параллельные цепи поставок.

Кроме того, цифровые кошельки, региональные платежные системы, китайская сеть CIPS, предлагающая расчетные услуги трансграничных платежей в юанях, индийские системы расчета в рупиях и российские альтернативы финтеху позволили обойти санкционные барьеры.

Внутри страны Россия тоже быстро приспособилась. Западные бренды исчезли из торговых центров, но уже через несколько месяцев их заменили местные копии. Российские ИТ-компании создали аналоги популярных сервисов: от доставки еды до маркетплейсов.

Санкции до сих пор остаются мощным оружием США, но теперь их эффективность зависит не только от Вашингтона, но и от готовности других стран присоединяться. Китай и Россия при этом установили рекорд двусторонней торговли - 234 млрд долл. в 2024 году.

Кейс России показал, что санкции останутся частью мировой экономики надолго. Для финтеха это является вызовом и катализатором. Вызов заключается в больших затратах на соблюдение правил, замедление глобального расширения и усиление регуляторного надзора. А катализатором является спрос на более умные, технологически ориентированные решения и возможность построить финансовую систему для многополярного мира.

Какова роль Пекина в завершении войны России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, в последнее время Китай все чаще подчеркивает, что якобы выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса" дипломатическими методами. В то же время эксперты считают, что за такой риторикой скрывается стремление Пекина получить собственные выгоды. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, сейчас сложно предсказать, что будет выгоднее Китаю - замораживание войны или ее продолжение. Он указывает на то, что все будет зависеть от обстоятельств, ведь если, например, США получат дополнительный рычаг влияния на Пекин, то Китай может быстрее остановиться.

"Штаты имеют козырь - Европу, она является большим гипермаркетом для китайских товаров, которого Китай потерять не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США", - пояснил аналитик.

Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ответ на решение Китая ввести безвизовый режим со страной-агрессором Россией, Кремль готовит зеркальные меры. Это может привести к тому, что уже к 2030 году сотни тысяч китайцев переселятся в Сибирь. Таким образом режим Путина фактически постепенно отдает КНР под контроль Сибирь и Дальний Восток, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину большинство западных автопроизводителей ушли с российского рынка, а их место оперативно заняли китайские компании. В то же время, как отмечает Bloomberg, сейчас даже эта тенденция начала меняться.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Одним из доказательств стала атака на здание Кабинета Министров в центре Киева - одна из самых мощных с начала вторжения. Как пишет The Times, уверенность Путина заметно усилилась после его визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпином о дальнейшем сотрудничестве.

Другие новости:

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред