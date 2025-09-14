Укр
Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

Андрей Ганчук
14 сентября 2025, 19:27
Уже к 2030 году Сибирь ждут сотни китайских переселенцев.
Путин, китайцы
Путин сдает Сибирь и Дальний Восток Китаю - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кратко:

  • К 2030 году в Сибирь из Китая переедут сотни тысяч переселенцев
  • Кремль плавно сдает Сибирь и Дальний Восток Китаю

В ответ на решение Китая запустить безвизовый режим со страной-оккупантом Россией, Москва готовит зеркальный шаг. Вследствие такого решения уже к 2030 году в Сибирь могут перебраться сотни тысяч китайских переселенцев. Режим Путина планомерно сдает КНР Сибирь и Дальний Восток. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Новый этап "тихой экспансии"

В своем Telegram-канале он написал, что китайско-российский безвиз является новым этапом экспансии КНР на территории РФ.

видео дня

"С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап "тихой экспансии", - говорит Коваленко.

Китайские анклавы в Сибири

По его словам, если для россиян безвиз с Китаем почти ничего не меняет, то для Пекина – это стратегический канал "ползучей" миграции в Сибирь и Дальний Восток.

"В регионе уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой. Местных туда не берут, даже лесорубы едут из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин", - добавил Коваленко.

Согласно его прогнозу, к 2030 году в Сибирь могут переехать сотни тысяч переселенцев из Китая. В то время как РФ демографический кризис, и страна не может самостоятельно заселить свои территории, этот вакуум заполняют другие.

Россия плавно сдает Сибирь и Дальний Восток

Чиновник добавил: Кремль не занимается развитием Сибири и Дальнего Востока, а просто постепенно сдает их Китаю.

"Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток - стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, журналисты The Times ранее написали, что Путин после визита в Китай начал новый этап войны. В качестве аргумента британцы привели пример первого с начала полномасштабной войны удара россиян по Кабинету министров Украины.

В ночь на 10 сентября 19 российских дронов залетели в Польшу. Польские ВВС и НАТО сбивали вражеские цели. Варшава активировала 4-ю статью Альянса для обсуждения инцидента. Впрочем, в коллективном блоке безопасности Запада не отреагировали решительно, поскольку инцидент не привел к масштабным последствиям.

В Украине могут появиться войска Китая, отметил глава Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок. По его словам, это плохая история.

"Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная", - сказал он в интервью Главреду.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

