Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

Кратко:
- К 2030 году в Сибирь из Китая переедут сотни тысяч переселенцев
- Кремль плавно сдает Сибирь и Дальний Восток Китаю
В ответ на решение Китая запустить безвизовый режим со страной-оккупантом Россией, Москва готовит зеркальный шаг. Вследствие такого решения уже к 2030 году в Сибирь могут перебраться сотни тысяч китайских переселенцев. Режим Путина планомерно сдает КНР Сибирь и Дальний Восток. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Новый этап "тихой экспансии"
В своем Telegram-канале он написал, что китайско-российский безвиз является новым этапом экспансии КНР на территории РФ.
"С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап "тихой экспансии", - говорит Коваленко.
Китайские анклавы в Сибири
По его словам, если для россиян безвиз с Китаем почти ничего не меняет, то для Пекина – это стратегический канал "ползучей" миграции в Сибирь и Дальний Восток.
"В регионе уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой. Местных туда не берут, даже лесорубы едут из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин", - добавил Коваленко.
Согласно его прогнозу, к 2030 году в Сибирь могут переехать сотни тысяч переселенцев из Китая. В то время как РФ демографический кризис, и страна не может самостоятельно заселить свои территории, этот вакуум заполняют другие.
Россия плавно сдает Сибирь и Дальний Восток
Чиновник добавил: Кремль не занимается развитием Сибири и Дальнего Востока, а просто постепенно сдает их Китаю.
"Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток - стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", - подчеркнул Андрей Коваленко.
Визит Путина в Китай и война – новости по теме:
Как сообщал Главред, журналисты The Times ранее написали, что Путин после визита в Китай начал новый этап войны. В качестве аргумента британцы привели пример первого с начала полномасштабной войны удара россиян по Кабинету министров Украины.
В ночь на 10 сентября 19 российских дронов залетели в Польшу. Польские ВВС и НАТО сбивали вражеские цели. Варшава активировала 4-ю статью Альянса для обсуждения инцидента. Впрочем, в коллективном блоке безопасности Запада не отреагировали решительно, поскольку инцидент не привел к масштабным последствиям.
В Украине могут появиться войска Китая, отметил глава Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок. По его словам, это плохая история.
"Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная", - сказал он в интервью Главреду.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
