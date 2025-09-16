Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших.

РФ ударила по Эпицентру на Киевщине / Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua

Кратко:

РФ ударила по логистическому центру Эпицентра

Возник масштабный пожар

За время войны ущерб компании уже превысил $1 млрд

Российская оккупационная армия нанесла удар по логистическому центру компании Эпицентр в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

"Сегодня враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщила пресс-служба компании.

К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери.

"За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний Эпицентр, вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", - говорится в сообщении.

"Несмотря на эти удары, мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", - добавили в компании.

Обновлено. В ГосЧС уточнили, что по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация огня в складском здании компании. Пожар вспыхнул в результате российского удара БПЛА. К работам привлечены значительные силы и техника. Работает авиация и специализированная робототехника.

Тушение пожара усложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.

Атака РФ по Украине в ночь на 16 августа

Как писал Главред, в ночь на 16 сентября оккупанты атаковали Киевскую область. Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны, в результате чего сбиты вражеские цели.

Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. В настоящее время спасатели работают на месте. Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Кроме того, минувшей ночью армия РФ атаковала Запорожье, Сумы и Николаев. Детальнее читайте в материале: РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о 113 ударных беспилотниках типа Shahed, Гербера и беспилотниках других типов, которые запустили оккупанты.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Что стоит за атаками РФ по Украине: мнение аналитиков ISW

Атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

