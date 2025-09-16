Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Кратко:
- РФ ударила по логистическому центру Эпицентра
- Возник масштабный пожар
- За время войны ущерб компании уже превысил $1 млрд
Российская оккупационная армия нанесла удар по логистическому центру компании Эпицентр в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.
"Сегодня враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщила пресс-служба компании.
К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери.
"За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний Эпицентр, вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", - говорится в сообщении.
"Несмотря на эти удары, мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", - добавили в компании.
Обновлено. В ГосЧС уточнили, что по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация огня в складском здании компании. Пожар вспыхнул в результате российского удара БПЛА. К работам привлечены значительные силы и техника. Работает авиация и специализированная робототехника.
Тушение пожара усложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.
Атака РФ по Украине в ночь на 16 августа
Как писал Главред, в ночь на 16 сентября оккупанты атаковали Киевскую область. Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны, в результате чего сбиты вражеские цели.
Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. В настоящее время спасатели работают на месте. Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.
Кроме того, минувшей ночью армия РФ атаковала Запорожье, Сумы и Николаев. Детальнее читайте в материале: РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о 113 ударных беспилотниках типа Shahed, Гербера и беспилотниках других типов, которые запустили оккупанты.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Что стоит за атаками РФ по Украине: мнение аналитиков ISW
Атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.
"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.
Другие новости:
- Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"
- Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага
- Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред