Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 11:58обновлено 16 сентября, 12:47
3755
К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших.
РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
РФ ударила по Эпицентру на Киевщине / Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua

Кратко:

  • РФ ударила по логистическому центру Эпицентра
  • Возник масштабный пожар
  • За время войны ущерб компании уже превысил $1 млрд

Российская оккупационная армия нанесла удар по логистическому центру компании Эпицентр в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

"Сегодня враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщила пресс-служба компании.

видео дня

К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери.

"За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний Эпицентр, вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", - говорится в сообщении.

"Несмотря на эти удары, мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", - добавили в компании.

  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua
  • РФ ударила по Эпицентру на Киевщине
    РФ ударила по Эпицентру на Киевщине Фото: t.me/dsns_telegram, facebook.com/epicentrkua

Обновлено. В ГосЧС уточнили, что по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация огня в складском здании компании. Пожар вспыхнул в результате российского удара БПЛА. К работам привлечены значительные силы и техника. Работает авиация и специализированная робототехника.

Тушение пожара усложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.

  • Последствия атаки на Киевщину 16 сентября
    Последствия атаки на Киевщину 16 сентября фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 16 сентября
    Последствия атаки на Киевщину 16 сентября фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 16 сентября
    Последствия атаки на Киевщину 16 сентября фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 16 сентября
    Последствия атаки на Киевщину 16 сентября фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки на Киевщину 16 сентября
    Последствия атаки на Киевщину 16 сентября фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Атака РФ по Украине в ночь на 16 августа

Как писал Главред, в ночь на 16 сентября оккупанты атаковали Киевскую область. Глава ОВА Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны, в результате чего сбиты вражеские цели.

Утром во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. В настоящее время спасатели работают на месте. Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Кроме того, минувшей ночью армия РФ атаковала Запорожье, Сумы и Николаев. Детальнее читайте в материале: РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о 113 ударных беспилотниках типа Shahed, Гербера и беспилотниках других типов, которые запустили оккупанты.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Что стоит за атаками РФ по Украине: мнение аналитиков ISW

Атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине эпицентр новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:23Украина
Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

13:22Синоптик
Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - УсовЛукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов
12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Реклама
11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:40

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

10:42

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

10:35

"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

10:33

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Реклама
10:32

Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под ударФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

Реклама
05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять