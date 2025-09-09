Укр
Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

Анна Ярославская
9 сентября 2025, 09:34
Удары демонстрируют "волю России" и превращают переговоры в пустоту.
Владимир Путин, удар по Кабмину
После саммита на Аляске Россия нанесла уже 5 массированных атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

Главные тезисы:

  • После стамбульских переговоров Украины и РФ РФ нанесла 16 комбинированных ударов
  • После саммита на Аляске было зафиксировано уже 5 комбинированных ударов
  • Путин последовательно отвергает инициативы Украины и США о прекращении огня

Последние атаки РФ по Украине в очередной раз демонстрируют незаинтересованность российского диктатора Владимира Путина в прекращении войны в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что Россия последовательно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и заметно ужесточила атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года. Оккупанты нанесли 16 комбинированных ударов, включающих более 400 воздушных целей с момента переговоров.

Российские атаки по Украине за 2025 год
Российские атаки по Украине за 2025 год / understandingwar.org

Удар России, нанесенный 6-7 сентября, стал пятым комбинированным ударом с использованием более 500 беспилотников и ракет после российско-американского саммита 15 августа на Аляске.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

Более того, отмечают специалисты Института, хозяин Кремля не приложил никаких усилий для подготовки общества или информационного пространства в РФ к прекращению войны, которое приведет к менее чем капитуляции Украины перед всеми начальными военными требованиями Москвы.

В частности, 7 сентября российский военный блогер заявил, что масштаб последнего ночного удара демонстрирует "непреклонную волю" России и показывает, что Россия продолжает "вежливо игнорировать" неоднократное осуждение президентом США Дональдом Трампом российских ударов. Военный блогер заявил, что переговоры вступают в период "пустых разговоров".

Атака РФ по Украине 7 сентября - главное

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Россияне били по зданию правительства баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Издание The Times пишет о том, что российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмина в центре Киева. Перемены произошли после визита главы Кремля в Китай - там Путин и Си Цзиньпин обсуждали перспективы сотрудничества.

Эксперт назвал три цели новых атак РФ

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

