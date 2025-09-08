РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

Что известно:
- РФ атаковала Киев ракетами и Шахедами
- Одно из попаданий было в здание Кабинета министров
- Удар по Кабмину был осуществлен ракетой Искандер
Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами в ночь на 7 сентября. Удар был и по зданию Кабинета министров. Оказалось, что россияне били по правительству баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
"Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер", - написал Ермак.видео дня
Ермак обсудил с представителем США гарантии безопасности, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.
"Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь. Поблагодарил за лидерство Президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь. Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира. Продолжаем работу", - подытожил Ермак.
Удар по Кабмину - мнение эксперта
Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российский удар по правительственному кварталу, в частности поражение здания Кабмина, имеет показательный характер.
Криволап подчеркнул, что попадание в крышу Кабмина стало показательным и одновременно выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.
"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.
Удар по Кабмину 7 сентября - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.
О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
