РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

Здание Кабинета министров было атаковано Россией впервые.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-kabminu-ballisticheskoy-raketoy-iskander-op-10696352.html Ссылка скопирована

РФ ударила Искандером по Кабмину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Что известно:

РФ атаковала Киев ракетами и Шахедами

Одно из попаданий было в здание Кабинета министров

Удар по Кабмину был осуществлен ракетой Искандер

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами в ночь на 7 сентября. Удар был и по зданию Кабинета министров. Оказалось, что россияне били по правительству баллистической ракетой "Искандер". Об этом официально заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

"Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер", - написал Ермак. видео дня

ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

Ермак обсудил с представителем США гарантии безопасности, оборонную поддержку, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

"Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь. Поблагодарил за лидерство Президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь. Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира. Продолжаем работу", - подытожил Ермак.

Удар по Кабмину - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российский удар по правительственному кварталу, в частности поражение здания Кабмина, имеет показательный характер.

Криволап подчеркнул, что попадание в крышу Кабмина стало показательным и одновременно выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.

Удар по Кабмину 7 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.

Другие новости:

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред