Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 06:41обновлено 16 сентября, 07:16
286
В Запорожье в результате вражеских ударов погиб 41-летний мужчина.
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье началась вечером 15 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ атаковала Сумы, Запорожье, Николаевщину
  • Есть разрушения, жертвы и пострадавшие
  • О последствиях обстрелов рассказали в ОВА

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала с воздуха часть регионов Украины. Есть жертва и пострадавшие в Запорожье.

Сумы частично остались без света. В Киевской области оккупанты атаковали объект, на котором работали спасатели.

видео дня

Атака на Запорожье

С вечера понедельника в Запорожье гремели взрывы. Россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По городу нанесено минимум 10 ударов.

Утром во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков.

"К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб", - добавил Федоров.

По его словам, пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков.

Вследствие обстрелов разрушены дома, изуродованы авто, возникли пожары.

  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 16 сентября
    Атака на Запорожье 16 сентября Запорожская ОВА

Атака на Сумы

Около половины третьего ночи 16 сентября в Сумах раздалась серия взрывов.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Сумскую общину снова атаковали вражеские беспилотники. По его словам, есть два попадания не в жилом секторе.

"Из-за атаки часть города временно без электроснабжения", - сказал Григоров.

В Сумской военной администрации уточнили, что одно попадание было по складскому зданию — произошло возгорание, пострадавших нет.

Другое попадание оставило часть абонентов в Заречном районе без света и обесточило один из водозаборов города.

Все службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Атака на Николаев

В Николаевской ОВА сообщили, что россияне обстреляли фермерское хозяйство в Черноморской общине.

Во время работы в поле погиб мужчина - водитель трактора.

Начальник ОВА Виталий Ким отметил, что это была целенаправленная атака на гражданских.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

Как сообщили в ГСЧС, враг повторно атаковал объект, на котором работали спасатели

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

  • Атака РФ на Киевщину 16 сентября
    Атака РФ на Киевщину 16 сентября Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киевщину 16 сентября
    Атака РФ на Киевщину 16 сентября Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киевщину 16 сентября
    Атака РФ на Киевщину 16 сентября Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киевщину 16 сентября
    Атака РФ на Киевщину 16 сентября Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киевщину 16 сентября
    Атака РФ на Киевщину 16 сентября Фото: ГосЧС

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

В ночь на 15 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областям.

В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам в регионе.

На Днепропетровщине повреждено транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

РФ строит "империю дронов": мнение аналитиков

Как пишет американская газета The New York Times, удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее. Сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников. России также помогли союзнические отношения с Ираном и Китаем - страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Сумы дроны новости Украины новости Сум война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:34Мир
РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

06:41Война
Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

01:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

Реклама
03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

Реклама
21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

Реклама
18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять