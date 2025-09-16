РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

В Запорожье в результате вражеских ударов погиб 41-летний мужчина.

Атака на Запорожье началась вечером 15 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

РФ атаковала Сумы, Запорожье, Николаевщину

Есть разрушения, жертвы и пострадавшие

О последствиях обстрелов рассказали в ОВА

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала с воздуха часть регионов Украины. Есть жертва и пострадавшие в Запорожье.

Сумы частично остались без света. В Киевской области оккупанты атаковали объект, на котором работали спасатели.

Атака на Запорожье

С вечера понедельника в Запорожье гремели взрывы. Россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По городу нанесено минимум 10 ударов.

Утром во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков.

"К сожалению, один человек – 41-летний мужчина – погиб", - добавил Федоров.

По его словам, пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков.

Вследствие обстрелов разрушены дома, изуродованы авто, возникли пожары.

Атака на Сумы

Около половины третьего ночи 16 сентября в Сумах раздалась серия взрывов.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Сумскую общину снова атаковали вражеские беспилотники. По его словам, есть два попадания не в жилом секторе.

"Из-за атаки часть города временно без электроснабжения", - сказал Григоров.

В Сумской военной администрации уточнили, что одно попадание было по складскому зданию — произошло возгорание, пострадавших нет.

Другое попадание оставило часть абонентов в Заречном районе без света и обесточило один из водозаборов города.

Все службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Атака на Николаев

В Николаевской ОВА сообщили, что россияне обстреляли фермерское хозяйство в Черноморской общине.

Во время работы в поле погиб мужчина - водитель трактора.

Начальник ОВА Виталий Ким отметил, что это была целенаправленная атака на гражданских.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

Как сообщили в ГСЧС, враг повторно атаковал объект, на котором работали спасатели

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

В ночь на 15 сентября армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Запорожской областям.

В Запорожской области погиб один человек, двое - ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам в регионе.

На Днепропетровщине повреждено транспортное предприятие, медучреждение, лес и жилые дома. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

РФ строит "империю дронов": мнение аналитиков

Как пишет американская газета The New York Times, удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее. Сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников. России также помогли союзнические отношения с Ираном и Китаем - страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Другие новости:

