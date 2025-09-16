В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

Евро "берет верх" по отношению к гривне.

Курс валют на 17 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские банки 17 сентября будут покупать валюту по новому курсу. НБУ на среду установил официальный курс доллара и евро к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,18 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро, гривна теряет свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 16 копеек.

Курс валют на 17 сентября / фото: bank.gov.ua

По состоянию на 16:00 на межбанке курс гривны по отношению к доллару составлял 41,17/41,20 грн за доллар, а по отношению к евро - 48,65/48,67 грн.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 16 сентября банки Украины покупают доллар по новому курсу. Официальный курс доллара к гривне был установлен на уровне 41,23 гривны за доллар. Европейская валюта стоила 48,50 гривны.

Недавно председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев спрогнозировал, "взлетит" ли американская валюта до 46 гривен за доллар.

Между тем финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что, несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл., в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

