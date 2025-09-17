Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

Цены на базовый продукт долгое время были стабильными, но сейчас их переписали.

Как изменились цены на яйца в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Куриные яйца в Украине в течение последних месяцев не менялись в цене. Однако сегодня, 17 сентября, стоимость популярного продукта неожиданно изменилась. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Украинские супермаркеты снизили стоимость куриных яиц по сравнению с предыдущим месяцем.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Статистика свидетельствует, что яйца Квочка С1 в количестве десяти штук в прошлом месяце стоить 68,09 гривны, а уже сегодня украинцы могут приобрести их по 67,90 гривны.

Подешевели и яйца Ясенсвит С1. Десяток яиц теперь стоит в среднем 72,53 гривны, вместо 72,92 гривен в августе. При этом, в одном из супермаркетов их можно купить вообще по 67,99 гривен.

Такие же яйца Ясенсвит в количестве 18 штук в прошлом месяце продавали по 124,32 гривны, а уже сегодня средняя цена на них составляет 123,93 гривны.

Единственные куриные яйца, цена на которые осталась стабильной - это Ясенсвит С1 в количестве 30 штук. Как и в августе, так и сегодня они стоят 223,85 гривны.

Что будет с ценами на яйца до конца осени

Главред писал, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал повышение цен на куриные яйца на 5-10% после нескольких месяцев стабильности. Стоимость яиц может повыситься из-за подорожания электроэнергии.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что яблоки в Украине в этом году уже не вернутся к ценам, которые когда-то делали их самым доступным фруктом. Они, вероятно, будут стоить 30-40 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году значительно увеличили посевные площади под картофель. Цены на овощ остаются низкими - картофель на основных оптовых площадках стоит от 12,5 до 15 грн/кг.

Накануне стало известно, что вскоре вырастут цены на один из базовых продуктов. Речь идет о подсолнечном масле, которое в Украине вырастет в стоимости минимум на 40%.

